Los habitantes de Glendale, California, podrían enfrentar un fuerte aumento en sus facturas de agua a partir de 2027. Las autoridades municipales presentaron una propuesta que contempla elevar las tarifas en un promedio del 53% durante el primer año, una medida que generó preocupación entre los residentes debido al impacto que tendría en sus presupuestos familiares.

NBC Los Angeles informa que, durante una reunión del Concejo Municipal celebrada el martes por la noche, más de 40 personas manifestaron su rechazo y advirtieron que el incremento podría dificultarles incluso permanecer en sus hogares.

¿Cuánto subirían las tarifas de agua en Glendale?

La propuesta contempla un aumento inicial del 53% en los ingresos generales que obtiene el servicio de agua, pero eso no significa que todos los usuarios vayan a recibir una factura exactamente 53% más cara. El incremento individual dependerá de factores como el consumo de cada hogar, el tamaño del medidor y la zona donde se encuentre la propiedad.

Pese a esta precisión, varios asistentes expresaron su preocupación por las consecuencias económicas del plan. “No puedo pagarles, mi vecino tampoco puede pagarles, tienen que entender eso”, manifestó uno de los residentes ante los concejales.

Kirsten Winter, quien ha vivido durante décadas en Glendale, aseguró que su recibo podría duplicarse debido al sector de la ciudad donde se encuentra su vivienda. “Vivo en una zona diferente a la de la parte baja de Glendale, donde mi factura será un 100% más alta en enero”, explicó.

La residente también comenzó a reunir firmas para una petición contra el proyecto, pues considera que los vecinos tuvieron muy poco tiempo para organizarse después de recibir las notificaciones en septiembre. “He vivido en la misma casa casi toda mi vida y, por primera vez, creo que podría tener que abandonar California”, afirmó.

¿Por qué Glendale quiere aumentar el precio del agua?

El proyecto forma parte de un programa de cinco años de Glendale Water and Power para financiar reparaciones de infraestructura antigua y afrontar el encarecimiento de sus operaciones. La empresa de servicios públicos calcula que necesitará invertir aproximadamente US$100 millones en mejoras de capital durante los próximos cinco años para mantener el funcionamiento del sistema.

Además, entre el 60% y el 70% del agua que utiliza la ciudad proviene del Metropolitan Water District of Southern California, cuyo suministro importado se ha encarecido aproximadamente un 34% desde julio de 2022.

Otros habitantes también alertaron sobre las consecuencias que tendría esta medida para las familias y las personas con ingresos fijos. Uno de los participantes de la reunión sostuvo: “El aumento de las tarifas de agua colocará a los clientes en una situación financiera muy precaria, que inevitablemente hará que no puedan pagar y terminen incumpliendo futuros pagos o quizás abandonando la ciudad”.

Otro vecino cuestionó la magnitud del ajuste y expresó: “No tienen que exprimir a la gente con un aumento del 53%. No debería tener que decirles que estos aumentos del agua son crueles, porque todos ustedes deberían saberlo”.

¿Cuándo se aprobaría el aumento de agua en Glendale?

El Concejo Municipal todavía no aprobó el incremento. Durante la reunión del martes, sus integrantes votaron por unanimidad, con cuatro votos a favor, para extender una semana más la audiencia pública y revisar las comunicaciones recibidas, así como una estructura tarifaria alternativa. Hasta el 9 de noviembre, la ciudad había contabilizado 4.351 protestas escritas válidas, una cifra muy inferior a las 22.738 necesarias para bloquear la propuesta bajo las disposiciones de la Proposición 218 de California.

Si finalmente recibe aprobación, el primer incremento entraría en vigor el 1 de enero de 2027; sin embargo, el plan no terminaría ese año: contempla nuevos ajustes del 11% en 2028, 10% en 2029, otro 10% en 2030 y 7% en 2031. De esta manera, los residentes de Glendale podrían enfrentar varios años consecutivos de aumentos en sus tarifas de agua mientras las autoridades buscan financiar las mejoras del sistema.