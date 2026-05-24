Pato O’Ward afrontará este domingo 24 de mayo la edición 2026 de las 500 Millas de Indianápolis con una nueva oportunidad de conquistar la carrera más importante del automovilismo estadounidense. El piloto mexicano de Arrow McLaren partirá desde la segunda fila de la parrilla con el objetivo de dejar atrás las oportunidades perdidas que marcaron sus últimas apariciones en Indianápolis y consolidarse definitivamente entre los grandes nombres de la IndyCar. Después de varios años rozando la victoria, la sensación alrededor del regiomontano es clara: ya no llega solo como candidato, sino como uno de los pilotos llamados a pelear por el triunfo.

¿Cómo quedó el Pato O’Ward en el Indy 500?

A partir de las 10:30 horas del tiempo de centro de México (12:30 p.m. ET / 9:30 a.m. PT), haremos seguimiento de la participación del piloto mexicano Patricio O’Ward en la Indy 500 2026. Colocaremos la posición final que obtuvo una vez concluida la competencia.

¿Cómo llega Pato O’Ward a las 500 Millas de Indianápolis 2026?

O’Ward encara esta edición después de consolidarse en 2025 como una de las principales figuras de la categoría. El mexicano terminó segundo en el campeonato de IndyCar y consiguió victorias importantes en Iowa y Toronto, resultados que confirmaron su capacidad para competir al máximo nivel tanto en óvalos como en circuitos urbanos. A sus 26 años, el piloto de Arrow McLaren atraviesa el momento más sólido de su trayectoria y vuelve a Indianápolis con la presión —y también la expectativa— de transformar su regularidad en una victoria histórica.

El contexto competitivo vuelve a ser especialmente exigente. Enfrente aparece otra vez Alex Palou, campeón de la categoría y principal referencia de Chip Ganassi Racing en las últimas temporadas. Además, la experiencia de Team Penske mantiene al histórico equipo estadounidense como uno de los rivales más peligrosos cuando la carrera entra en sus vueltas decisivas. Para O’Ward, el desafío pasa por mantenerse dentro del grupo de punta durante toda la prueba, gestionar correctamente el tráfico y evitar los errores estratégicos que ya le costaron la victoria en otras ediciones.

¿Cómo le fue a Pato O’Ward en ediciones anteriores de la Indy 500?

La relación de O’Ward con Indianápolis ha estado marcada por actuaciones competitivas y finales frustrantes. En 2024 estuvo a punto de quedarse con la victoria después de liderar en la última vuelta, pero terminó siendo superado por Josef Newgarden en un cierre dramático. Antes de eso ya había demostrado su velocidad en el Speedway: fue segundo en 2022 y cuarto en 2021, resultados que lo consolidaron rápidamente como uno de los pilotos más fuertes de la nueva generación en óvalos.

Esos antecedentes explican por qué vuelve a aparecer entre los principales favoritos. Dentro del paddock existe la sensación de que tarde o temprano terminará conquistando la Indy 500, especialmente por la velocidad que suele mostrar en tandas largas y relanzamientos. El propio piloto ha reconocido en distintas ocasiones que sabe lo difícil que es ganar en Indianápolis y que una carrera de 200 vueltas exige minimizar cualquier error, tanto dentro como fuera de pista.

¿En qué posición arrancará Pato O’Ward en la Indy 500 2026?

El mexicano arrancará desde la segunda fila tras completar una sólida clasificación junto a varios de los pilotos más rápidos del fin de semana. Esa ubicación le permitirá mantenerse lejos del tráfico más agresivo de las primeras vueltas y observar de cerca las estrategias de los equipos punteros antes de lanzar su ataque.

La posición de salida adquiere todavía más valor en una carrera donde las neutralizaciones, los incidentes y las decisiones en pits suelen alterar rápidamente el orden. En Indianápolis, una buena clasificación no garantiza la victoria, pero sí ofrece una ventaja importante para controlar el ritmo inicial y mantenerse dentro del grupo delantero durante los primeros stints.

¿Cuánto dinero podría ganar Pato O’Ward si vence en Indianápolis?

La bolsa oficial de premios para la edición 2026 todavía no ha sido anunciada, aunque las cifras recientes apuntan a uno de los pagos más altos del automovilismo estadounidense para el ganador. En temporadas recientes, los vencedores de la Indy 500 recibieron premios millonarios gracias al crecimiento comercial de la categoría y al aumento de patrocinadores alrededor del evento.

Más allá del aspecto económico, ganar las 500 Millas representaría el mayor logro deportivo de la carrera de O’Ward. El mexicano ingresaría al grupo histórico de vencedores de Indianápolis, reforzaría su posición dentro de Arrow McLaren y elevaría todavía más su perfil internacional como principal referente latinoamericano de la IndyCar. Además, una victoria fortalecería su influencia dentro de las conversaciones sobre un posible regreso de la categoría a México en los próximos años.

Perfil de Pato O’Ward

Nombre completo: Patricio O’Ward

Patricio O’Ward Edad: 26 años

26 años Fecha de nacimiento: 6 de mayo de 1999

6 de mayo de 1999 Nacionalidad: mexicana

mexicana Equipo actual: Arrow McLaren

Arrow McLaren Categoría: IndyCar Series