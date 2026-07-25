La sexta edición de La Velada del Año convierte al Estadio La Cartuja de Sevilla en el epicentro del entretenimiento. Este sábado 25 de julio, los creadores del contenido más populares del habla hispana subirán al ring. Entre los enfrentamientos más esperados destaca el de Rivers vs. RoRo, quienes protagonizarán un intenso duelo sobre el cuadrilátero.

Rivers vs. Roro por la Velada del Año 6 - Previa

La octava pelea de la Velada del Año 6 será protagonizada por Rivers vs. Roro. La streamer mexicana regresa al evento organizado por Ibai Llanos tras hacer historia en el 2023, donde compitió dos veces en una misma noche.

Rivers se mostró emocionada por volver a La Velada. En sus redes sociales compartió con sus seguidores el arduo entrenamiento que realizó para la competencia. La mexicana quiere volver a levantar el cinturón en el ring y seguir construyendo su legado en el evento de Ibai.

RoRo también volverá a competir en La Velada tras perder en la quinta edición contra Abby. La creadora de contenido española demostró gran capacidad para reponerse ante la adversidad y respondió cuando fue exigida.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite la pelea Rivers vs. Roro por La Velada del Año VI. (Foto: @infolavelada / Instagram)

Rivers vs. RoRo: ¿Quién es favorita?

Las proyecciones de los seguidores de La Velada del Año colocaban a Rivers como la principal candidata para quedarse con la victoria. La creadora de contenido mexicana concentraba el 60,5% de las preferencias, reflejando la confianza del público en su desempeño, mientras que RoRo reunía el 39,5%, manteniéndose como una contendiente con opciones de dar la sorpresa.