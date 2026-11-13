La victoria de Byron Donalds en las elecciones para gobernador de Florida abre una nueva etapa política con propuestas vinculadas a decisiones cotidianas: renovar el seguro de la casa, pagar una consulta médica, contratar empleados o escoger dónde estudiarán los hijos. Desde Miami-Dade y Broward hasta Orlando y Tampa Bay, esas preocupaciones forman parte del presupuesto familiar y los planes de pequeños negocios. El republicano sucederá a Ron DeSantis en enero de 2027 con una agenda que también abarca inmigración, seguridad, infraestructura y protección ambiental. Sin embargo, asumir el cargo no convertirá automáticamente sus promesas en medidas vigentes: varias requerirían aprobación legislativa, financiamiento o coordinación con autoridades locales y federales.

Su página web reúne 11 áreas de trabajo. Aunque permite identificar las prioridades de la próxima administración, todavía no constituye un calendario de ejecución ni garantiza que cada iniciativa termine aprobada.

El republicano Byron Donalds sucederá a Ron DeSantis en el cargo de gobernador del estado de Florida (Foto: Getty Images)

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES PROPUESTAS DE BYRON DONALDS?

El programa combina compromisos dirigidos al bolsillo de los residentes con cambios en servicios públicos, trámites empresariales y supervisión gubernamental.

Área Principales propuestas Costo de vida Buscar una reducción de los seguros, contener los impuestos a la propiedad y evitar que ciertos gastos industriales recaigan sobre los hogares. Salud Publicar precios médicos y acelerar autorizaciones de las aseguradoras. Economía Simplificar permisos y mantener en cero el impuesto estatal sobre los ingresos personales. Educación Reforzar la lectura, ampliar la formación laboral y preservar la elección escolar. Espacio y tecnología Atraer actividades aeroespaciales y promover el traslado de la sede de la NASA. Infraestructura Acelerar obras y reforzar los servicios esenciales frente a huracanes. Ley y orden Extender E-Verify a todas las empresas y aumentar la cooperación migratoria con autoridades federales. Florida saludable Modificar los alimentos escolares y ampliar los controles de calidad del agua. Apoyo a la policía Ofrecer incentivos de contratación y respaldar a las fuerzas del orden. Medio ambiente Impulsar la restauración de los Everglades y combatir la contaminación. Transparencia Ampliar auditorías y reunir los contratos públicos en una plataforma de consulta.

Byron Donalds fue el candidato del Partido Republicano para la gobernación de Florida (Foto: AP)

1. SEGUROS DE VIVIENDA E IMPUESTOS: MEDIDAS PARA ALIVIAR EL PRESUPUESTO FAMILIAR

Donalds promete enfrentar el costo de vida mediante iniciativas dirigidas a propietarios, trabajadores y adultos mayores con ingresos fijos. Su agenda contempla conservar las reformas sobre litigios que considera necesarias para contener las primas, además de revisar regulaciones que, según su campaña, encarecen las pólizas.

Entre sus compromisos figuran:

Reformar My Safe Florida Home y otros programas de ayuda para priorizar mejoras que refuercen las casas frente a tormentas y permitan obtener descuentos en la cobertura.

Reducir determinadas tarifas estatales cuando las reservas correspondientes estén completas.

Mantener limitada la exposición de Citizens, la aseguradora estatal.

Agilizar los permisos de reconstrucción después de un huracán.

Crear un comparador público con información sobre precios, rapidez en el pago de reclamaciones y frecuencia de denegaciones.

Exigir datos precisos a las compañías y aplicar multas por incumplimiento.

También plantea contener los impuestos a la propiedad e impedir que los grandes centros de datos industriales trasladen sus elevados gastos de electricidad y agua a las facturas domésticas. El documento no fija una rebaja general ni establece cuándo comenzarían a percibirse posibles ahorros.

2. SALUD: CONOCER LOS PRECIOS ANTES DE RECIBIR ATENCIÓN

Con Your Doctor, Your Price —“Tu médico, tu precio”—, el futuro mandatario propone transparentar las tarifas y reducir las demoras administrativas. La iniciativa busca que los pacientes puedan comparar alternativas antes de atenderse, sin quedar sujetos a procesos prolongados para acceder a tratamientos habituales.

Propuesta Qué contempla Precios por adelantado Exigir a médicos y hospitales tarifas claras y garantizadas para las 50 pruebas y procedimientos más comunes. Acceso al mejor precio Permitir que quienes pagan directamente obtengan la tarifa con descuento más baja ofrecida a las grandes aseguradoras. Pagos fuera de la red Contabilizar los desembolsos a profesionales ajenos a la cobertura dentro del deducible anual. Autorizaciones en tres días Establecer ese plazo máximo para aprobar tratamientos habituales. Descuentos en medicamentos Transparentar los márgenes de los intermediarios farmacéuticos para trasladar los beneficios al consumidor.

Estos compromisos pertenecen al programa electoral. Por ahora, no deben interpretarse como nuevos derechos que los usuarios ya puedan exigir bajo ese esquema.

3. ECONOMÍA: PERMISOS MÁS ÁGILES PARA ABRIR O AMPLIAR NEGOCIOS

En materia empresarial, Donalds quiere crear un portal público que muestre cuánto tiempo llevan pendientes las solicitudes comerciales, de construcción y de carreteras. También propone concentrar las principales autorizaciones para proyectos de desarrollo en una plataforma digital.

El objetivo declarado es reducir las demoras entre oficinas. Para quien busca abrir un restaurante, ampliar un taller o poner en marcha otro emprendimiento, la promesa consiste en facilitar el seguimiento del trámite sin recorrer distintas dependencias.

Su agenda añade estas prioridades:

Canalizar los litigios empresariales complejos hacia jueces especializados.

Mantener en cero el impuesto estatal sobre los ingresos personales.

Administrar un presupuesto equilibrado cada año.

Buscar nuevas reducciones tributarias.

El compromiso fiscal supone conservar una característica vigente de Florida, no eliminar todas las obligaciones que pagan residentes y comercios.

4. EDUCACIÓN: LECTURA, FORMACIÓN LABORAL Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

El plan educativo combina tutorías, preparación para el empleo, actividad física y elección escolar. Una de sus iniciativas centrales, Read to Succeed —“Leer para triunfar”—, busca detectar dificultades desde kindergarten hasta segundo grado y ofrecer apoyo gratuito, financiado por el estado, a estudiantes de tercero que presenten problemas de lectura.

En ese apartado plantea:

Preparar a los futuros docentes en fonética y métodos respaldados por la ciencia de la lectura.

Entregar bonos a maestros que alcancen buenos resultados.

Recuperar espacio para los libros físicos.

Reducir la dependencia de las pantallas entre los más pequeños.

Aprendizajes remunerados y una meta salarial de $60,000

A través de LaunchPad Florida, pretende conectar las high schools y los community colleges con empresas que ofrezcan capacitación remunerada. El proyecto se concentraría principalmente en tressectores:

Construcción. Manufactura avanzada. Industria de defensa.

La plataforma menciona como objetivo facilitar el acceso a carreras con ingresos cercanos a $60,000 anuales, sin acumular grandes deudas estudiantiles. Esa cifra representa una aspiración del programa, no una remuneración garantizada para cada participante.

Un plan individual hasta la graduación

Otra propuesta contempla que cada alumno disponga de una hoja de ruta a más tardar en sexto grado, con actualizaciones anuales. El documento incluiría alternativas como universidad, formación técnica, empleo, servicio militar o emprendimiento, además de prácticas profesionales y certificaciones industriales.

Los padres participarían en su elaboración y revisión. Así, las decisiones sobre el futuro académico o laboral incorporarían a las familias durante el recorrido hacia la graduación.

Actividad física y elección escolar

El republicano también plantea recuperar el Presidential Fitness Test y apoyar el recreo diario mediante pequeñas subvenciones. Los resultados de esas evaluaciones se enviarían directamente a los hogares, sin incorporar información privada de salud a bases estatales.

Su agenda incluye mantener un modelo de elección escolar en el que los recursos educativos sigan al estudiante. Asimismo, propone excluir de las aulas lo que denomina teorías políticas partidistas y concentrar la enseñanza en lectura, matemáticas y ciencias.

5. ESPACIO Y TECNOLOGÍA: ATRAER INVERSIONES A LA SPACE COAST

Una de las aspiraciones más llamativas consiste en promover el traslado de la sede central de la NASA a Florida. El programa también menciona una Space Force Academy, aunque esa referencia no acredita por sí misma la existencia de una institución disponible para mudarse ni una decisión federal aprobada.

Dentro del mismo bloque figuran estos compromisos:

Preaprobar 10 terrenos industriales destinados a la fabricación aeroespacial.

Capacitar soldadores especializados, maquinistas y técnicos de lanzamiento.

Organizar una Space Race Summit con compañías privadas, ingenieros e innovadores.

La intención es ampliar las actividades de manufactura, investigación y preparación profesional vinculadas con el sector. No obstante, las aspiraciones relacionadas con organismos federales no dependen únicamente del gobernador.

6. INFRAESTRUCTURA: CARRETERAS Y SERVICIOS PREPARADOS PARA HURACANES

En transporte, Donalds promete acelerar la construcción vial y las mejoras de puentes sin añadir nuevas casetas de peaje a los desplazamientos cotidianos. Su planteamiento busca combinar obras más rápidas con menores cargas para los conductores.

Respecto a los servicios esenciales, contempla:

Reforzar líneas eléctricas y plantas de agua frente a huracanes de categorías 4 y 5.

Mantener preparados camiones, equipos de reparación y reservas de combustible.

Acelerar la respuesta en vecindarios afectados por tormentas.

Son compromisos sobre resistencia y capacidad operativa. No equivalen a una garantía de suministro ininterrumpido durante una emergencia.

7. INMIGRACIÓN: E-VERIFY OBLIGATORIO PARA TODAS LAS EMPRESAS

La plataforma propone extender E-Verify a todos los negocios de Florida. Este sistema permite comprobar la elegibilidad laboral de los trabajadores, por lo que la ampliación anunciada tendría implicaciones para los procesos de contratación.

En seguridad y cooperación migratoria, el documento incluye:

Retirar fondos, subsidios y beneficios estatales que, según su planteamiento, incentiven la inmigración irregular.

Coordinar a las policías locales y estatales con las autoridades federales para facilitar la deportación de personas no ciudadanas que cometan delitos.

Endurecer las sanciones contra los carteles de drogas.

Crear grupos policiales conjuntos para combatir la distribución de fentanilo.

Conviene distinguir el alcance de esa promesa: Donalds plantea colaboración entre organismos, no presenta las expulsiones como una facultad que pueda ejercer por sí solo. Tampoco corresponde equiparar la condición de extranjero con una situación migratoria irregular.

8. ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y AGUA: MÁS INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS

El programa plantea retirar de los desayunos y almuerzos escolares los ultraprocesados, aditivos químicos y colorantes artificiales señalados por su campaña. Además, propone impedir la venta de dulces, refrescos azucarados y bebidas energéticas durante actividades posteriores a clases.

La agenda contempla:

Publicar los menús y las listas de ingredientes en internet.

Vincular a los agricultores de Florida con las cafeterías.

Analizar el agua de los grifos para detectar plomo y otras sustancias perjudiciales.

Difundir los resultados de las pruebas.

Reparar tuberías e instalar filtros certificados donde se identifiquen riesgos.

Ampliar los controles sobre microplásticos, residuos farmacéuticos y los llamados “químicos permanentes”.

Fuera de los centros educativos, también considera pruebas gratuitas o de bajo costo para hogares con niños pequeños que dependan de pozos privados. La iniciativa busca facilitar información sobre lo que consumen los menores y las condiciones del suministro.

9. POLICÍA: INCENTIVOS PARA CONTRATAR AGENTES

Donalds propone bonos de contratación y salarios competitivos para atraer policías, agentes de las oficinas de los sheriffs y personal de respuesta a emergencias. El objetivo declarado es reforzar las plantillas en distintas comunidades.

También promete proteger los derechos legales de los uniformados frente a denuncias que su plataforma considera infundadas. En materia penal, respalda sanciones firmes para personas condenadas por delitos violentos y medidas contra la liberación anticipada de reincidentes peligrosos.

Ese apartado no detalla los montos de los incentivos ni establece una escala salarial.

10. MEDIO AMBIENTE: RESTAURACIÓN DE LOS EVERGLADES Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

La agenda ambiental contempla impulsar la finalización de embalses y canales en construcción para favorecer el flujo de agua limpia hacia el sur y la bahía de Florida. El compromiso consiste en mantener el avance de los proyectos de restauración de los Everglades.

Otras prioridades son:

Reparar tuberías de aguas residuales con filtraciones.

Reducir la escorrentía contaminante que llega a ríos, lagos y zonas costeras.

Combatir la marea roja y las proliferaciones de algas.

Proteger las islas barrera frente a tormentas.

Preservar los acuíferos de agua dulce.

El documento agrupa esas acciones como objetivos de conservación, pero no establece un plazo para resolver los problemas señalados.

11. TRANSPARENCIA: CONTRATOS Y GASTOS PÚBLICOS EN UNA SOLA PLATAFORMA

El gobernador electo quiere reunir los contratos estatales, municipales y de los condados en una página con buscador. También propone ampliar las auditorías para supervisar el uso del dinero de los contribuyentes.

Entre sus compromisos aparecen:

Realizar revisiones independientes anuales en agencias, servicios públicos locales y distritos especiales.

Ampliar la labor de los organismos de supervisión.

Exigir gráficos sencillos que expliquen el destino de los impuestos.

Incorporar a administradores municipales y altos funcionarios locales a un registro de salarios.

Simplificar las notificaciones anuales del impuesto a la propiedad.

Examinar permisos y tarifas para detectar cargos ocultos en las facturas.

El alcance anunciado supera las dependencias de Tallahassee: incluye información de ciudades y condados que los residentes podrían consultar desde sus teléfonos.