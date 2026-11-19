Tener un buen empleo e incluso dos fuentes de ingresos ya no parece suficiente para garantizar estabilidad económica en Miami. El aumento del costo de vida en el sur de Florida está obligando a algunos residentes a buscar trabajos adicionales y recurrir a alternativas de financiamiento para llegar a fin de mes.

Un ejemplo es el de Romina Mania, una contadora pública que tiene vivienda propia y un salario profesional, pero asegura que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir todas sus necesidades.

Para hacer frente a esta situación, Romina no solo trabaja a tiempo completo en su profesión, sino que también se desempeña como instructora de fitness en distintos gimnasios durante algunos días de la semana. “Tengo mi empleo full time y además soy instructora fitness y doy clases en algunos gimnasios algunos días en la semana”, contó durante una entrevista con Telemundo 51 Miami.

Su experiencia coincide con la de otros residentes: en una encuesta local no científica realizada por el medio, el 81% de quienes respondieron aseguró haber buscado un segundo empleo o ingresos adicionales para cubrir necesidades básicas.

Una encuesta reveló que el 66% de los participantes en Miami había utilizado modalidades de compra ahora y paga después. (Foto referencial: Pixabay)

El costo de vida en Miami obliga a recurrir a planes de pago

El incremento de los precios de los alimentos, los seguros de vivienda y otros gastos llevaron a la entrevistada a utilizar modalidades de compra ahora y paga después. Estas alternativas permiten dividir las compras en cuotas o acceder a extensiones de pago mediante programas de crédito. “Muchas tarjetas ofrecen tres cuotas o programas de créditos personales que te ofrecen extensión de pago”, explicó.

Según otra encuesta nacional no científica de Telemundo Responde, que reunió más de 9.500 respuestas, casi el 60% de los participantes en español y el 37% de quienes contestaron en inglés dijeron haber utilizado estos mecanismos. En Miami, el porcentaje llegó al 66%.

Sin embargo, estas facilidades también representan un riesgo cuando los pagos comienzan a acumularse. Una especialista de NerdWallet advirtió que este tipo de financiamiento sigue siendo una deuda y que mantener varios compromisos al mismo tiempo puede convertirse en una carga difícil de manejar.

Romina reconoce que estos programas le han permitido afrontar los meses en los que sus gastos superan sus ingresos: “Así es como he podido sobrevivir, digamos últimamente, para tratar de acomodarme un poco si hay algún mes que está un poquito más excedido, lo puedo hacer”.

Las deudas de tarjetas de crédito también preocupan a los residentes

La situación financiera también se evidencia en los saldos pendientes de las tarjetas de crédito. De acuerdo con los resultados de la encuesta de Telemundo Responde, el 80% de quienes participaron en español y el 61% de los que respondieron en inglés reportaron tener deudas en sus tarjetas.

En Miami, la proporción alcanzó casi el 87% entre los participantes que contestaron en español. Dentro de este grupo, el 44% señaló que debía entre US$1.000 y US$10.000, mientras que otro 35% afirmó tener obligaciones de US$10.000 o más.