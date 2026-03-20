La situación migratoria en Estados Unidos vuelve a colocarse en el centro del debate público, pero esta vez el impacto no se queda en los titulares ni en los discursos políticos: se sentirá directamente en el bolsillo de miles de familias inmigrantes que dependen del camión, la ruta o el delivery para pagar la renta, mandar dinero a sus países y sostener el día a día. Si trabajas o conoces a alguien en el sector del transporte —ya sea manejando tráiler, autobús, camión de carga, school bus o incluso entregas locales— esto te interesa, porque no se trata de un ajuste menor o de un simple cambio burocrático: estamos hablando de cientos de miles de conductores que, poco a poco, podrían quedarse sin su principal fuente de ingresos y, en muchos casos, sin el único trabajo que les permite sobrevivir en ciudades caras como Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, Houston o Dallas.

En los últimos años, el endurecimiento de políticas impulsadas durante la administración de Donald Trump ha tenido múltiples efectos en la vida cotidiana de los inmigrantes. Ahora, una nueva regulación federal apunta específicamente a los conductores inmigrantes con licencia comercial, generando preocupación tanto entre trabajadores hispanos como dentro de la industria del transporte y la logística, que ya venía lidiando con falta de choferes, largas jornadas y altos niveles de rotación.

Los camioneros tendrán que adaptarse a estos nuevos requerimientos, pero muchos de ellos se quedarán sin sus licencias (Foto: AFP)

¿DESDE CUÁNDO PERDERÁN LA LICENCIA?

La regla, adoptada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, entró en vigor esta semana. Sin embargo, hay un punto clave que conviene entender bien: las licencias no se cancelan de inmediato ni de un día para otro.

En realidad, los conductores afectados comenzarán a perder su licencia comercial (CDL) a medida que estas vayan venciendo. Es decir, si un conductor tiene su documento vigente por uno o dos años más, podrá seguir trabajando hasta que llegue esa fecha de expiración, como ocurre con otros trámites en EE. UU.

Para que lo veas más claro:

Situación del conductor Qué ocurrirá Licencia vigente Puede seguir trabajando hasta su vencimiento Renovación pendiente No podrá renovarla si está dentro del grupo afectado Nueva solicitud Será rechazada

¿QUIÉNES SON LOS MÁS AFECTADOS?

Aquí es donde la medida golpea con más fuerza a la comunidad inmigrante, especialmente a muchos latinos que han encontrado en el volante una puerta de entrada al mercado laboral de Estados Unidos. Según lo establecido, cerca de 200,000 conductores inmigrantes —en su mayoría con estatus legal y con años de experiencia en las carreteras del país— quedarían fuera del sistema de licencias comerciales.

Entre los grupos afectados están:

Solicitantes de asilo

Beneficiarios de programas como DACA

Personas con Estatus de Protección Temporal (TPS)

Refugiados

Solo algunos tipos de visa, como ciertos trabajadores agrícolas, profesionales altamente especializados o inversionistas, quedarían exentos. En estados con alta presencia hispana como California, Texas, Florida, Nueva York o Nueva Jersey, organizaciones comunitarias advierten que muchas empresas de transporte dependen justamente de este tipo de conductores para cubrir turnos nocturnos, rutas largas y trabajos menos atractivos para otros.

Miles de inmigrantes se quedarán sin trabajo debido a la pérdida de sus licencias comerciales (Foto: imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿POR QUÉ SE TOMÓ ESTA DECISIÓN?

Desde el gobierno, la justificación oficial apunta a la seguridad vial. El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, argumentó que durante años se permitió que “conductores extranjeros peligrosos” aprovecharan vacíos en el sistema de licencias para obtener o renovar su CDL.

Esta postura se refuerza con varios accidentes de alto perfil ocurridos el año pasado, algunos de ellos mortales, que involucraron a camioneros inmigrantes en autopistas interestatales muy transitadas. A partir de esos casos, el gobierno sostiene que, en ciertos países, no es posible verificar completamente el historial de conducción o los antecedentes de tránsito, lo que, según las autoridades, representa un riesgo para la seguridad en las carreteras de EE. UU.

LO QUE DICEN LOS CRÍTICOS

No todos están de acuerdo con esta medida, y las críticas llegan tanto desde organizaciones de derechos civiles como desde expertos en transporte y abogados migratorios que trabajan a diario con la comunidad latina. Señalan que el gobierno no ha presentado evidencia sólida que demuestre que los conductores inmigrantes con estatus legal representan un riesgo mayor que el resto.

Por ejemplo, la abogada Wendy Liu ha enfatizado que el propio gobierno ha reconocido que no hay una relación comprobada entre el país de origen y la seguridad al volante. Además, recuerdan que muchos de estos conductores han pasado por cursos, exámenes y controles de antecedentes en Estados Unidos, como exige la normativa para obtener una CDL.

Actualmente, hay una demanda en curso que busca frenar la aplicación de esta norma, lo que deja abierta la posibilidad de cambios en el futuro. Varios grupos proinmigrantes y sindicatos de transporte han advertido que, si la demanda prospera, la regla podría suspenderse temporalmente o modificarse, pero por ahora sigue vigente.

IMPACTO EN LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE

Más allá del debate político y migratorio, hay algo práctico que no se puede ignorar: el efecto económico y operativo para una industria que mueve buena parte de la economía del país. Sin camiones circulando, suben los costos y se retrasa la entrega de productos que la gente compra a diario en supermercados, tiendas físicas y plataformas online.

Datos de la Federal Motor Carrier Safety Administration indican que los inmigrantes representan alrededor del 5% de los conductores con licencia comercial. En algunos estados y sectores, la presencia de choferes latinos es incluso mayor, especialmente en rutas de larga distancia y servicios de carga refrigerada.

Y si consideramos que los camiones transportan más del 70% de la carga en Estados Unidos —según la American Trucking Associations—, cualquier reducción en la fuerza laboral puede sentirse en:

Costos de transporte para las empresas

Tiempos de entrega de mercancías

Precios finales que pagan los consumidores

¿QUÉ PODRÍA PASAR?

En el corto y mediano plazo, especialistas consultados por medios y analistas del sector consideran que pueden darse varios escenarios:

Aumento en los costos laborales, si las empresas deben ofrecer mejores salarios y beneficios para retener a conductores con licencia.

Posibles subidas en precios al consumidor, especialmente en productos que dependen fuertemente del transporte por carretera.

Mayor presión sobre una industria que ya enfrenta alta rotación, largas jornadas de trabajo y dificultades para atraer conductores jóvenes.

Eso sí, la mayoría coincide en que el impacto será gradual, no inmediato, porque la pérdida de licencias se dará conforme venzan los documentos actuales y no con una cancelación masiva de un día para otro.

OTROS CAMBIOS QUE VIENEN EN CAMINO

Esta medida sobre las licencias comerciales no llega sola. Forma parte de una estrategia más amplia de control y endurecimiento en el sector del transporte, que afecta de forma indirecta a muchos conductores inmigrantes.

Entre los cambios recientes se incluyen:

Se reforzó el requisito de dominio del inglés para conductores, algo que puede complicar a quienes hablan el idioma, pero no lo manejan con fluidez en exámenes escritos o entrevistas.

Se revocó la certificación de casi 3,000 centros de formación, lo que reduce las opciones de escuelas de manejo para quienes quieren obtener una CDL.

Se evalúan nuevas leyes en el Congreso para endurecer aún más el acceso a licencias, con requisitos adicionales de verificación de identidad y estatus migratorio.

Incluso, legisladores como Jim Banks han propuesto retirar licencias de forma inmediata a ciertos grupos de inmigrantes, aunque esa iniciativa aún no ha sido aprobada. De avanzar, podría acelerar todavía más la salida de conductores de origen extranjero, incluyendo muchos hispanos.

LO QUE HAY QUE TENER EN CUENTA AHORA

Si me preguntas qué es lo más importante de todo esto para la comunidad inmigrante y, en particular, para los hispanos que viven y trabajan en Estados Unidos, se puede resumir así: no es un cambio que se sentirá de golpe, pero sí es profundo y progresivo.

Para los conductores inmigrantes, significa incertidumbre laboral a mediano plazo, necesidad de revisar su estatus, hablar con un abogado de confianza y planificar qué hacer cuando llegue la fecha de vencimiento de su licencia. Para la industria del transporte, implica un posible reajuste de costos, dificultades para cubrir rutas y presión para encontrar nuevos conductores.

Y para el debate migratorio en Estados Unidos, abre otro capítulo que seguramente seguirá evolucionando en los próximos meses, especialmente en un contexto político marcado por elecciones, discursos sobre seguridad fronteriza y constantes cambios de reglas. Habrá que estar atentos, sobre todo, a lo que decidan los tribunales y el Congreso, porque esta historia todavía no está cerrada y puede tener ajustes que impacten directamente en el día a día de miles de familias inmigrantes.

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