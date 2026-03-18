Una nueva ley podría cambiar por completo el uso de bolsas plásticas en grandes comercios como Walmart. La medida busca eliminar definitivamente este tipo de productos en favor del cuidado del medio ambiente. La propuesta surge para cerrar un vacío legal que permitía a algunas cadenas seguir utilizando bolsas plásticas. Aunque en Estados Unidos ya existía una normativa desde 2018 que prohibía las bolsas delgadas de un solo uso, muchos minoristas optaron por usar versiones más gruesas que podían considerarse reutilizables.

Sin embargo, estas bolsas también terminaron siendo desechadas en grandes cantidades, generando el mismo problema de contaminación. Por ello, las autoridades decidieron avanzar con una regulación más estricta que prohíba todas las bolsas plásticas sin excepción.

La ciudad de Beaufort, en Carolina del Sur, se convirtió en la primera del condado en impulsar esta actualización de la ley. La nueva normativa no solo prohibiría las bolsas plásticas, sino que también exigiría que las bolsas reutilizables sean de tela y cuenten con asas cosidas.

La normativa cerraría un vacío legal que permitía seguir usando bolsas más gruesas consideradas reutilizables. (Foto referencial: Freepik)

Según el medio Explore Beaufort SC, la ley contempla sanciones para los negocios que no cumplan con las reglas. Primero recibirán una advertencia por escrito, pero luego podrían enfrentar multas de $100 en la primera infracción, $200 en la segunda y hasta $500 en casos repetidos, incluso con riesgo de perder su licencia comercial.

La iniciativa también incluye restricciones para otros productos de un solo uso, como pajillas plásticas o envases de poliestireno.

Para que la norma entre en vigor, solo falta una votación más del concejo municipal, y se implementaría en un plazo de ocho meses. Según encuestas locales, la mayoría de los residentes apoya la prohibición total de plásticos de un solo uso.

La iniciativa también regula otros plásticos de un solo uso y cuenta con apoyo mayoritario de los residentes. (Foto referencial: Freepik)

Qué estados de EE. UU. prohíben las bolsas de plástico de un solo uso

En Estados Unidos no existe una prohibición nacional, pero varios estados ya han aprobado leyes para eliminar las bolsas plásticas de un solo uso.

Entre los principales están California, Nueva York, Nueva Jersey, Oregon, Vermont, Washington, Connecticut, Maine, Colorado y Rhode Island, donde los comercios ya no pueden entregar bolsas plásticas desechables o están fuertemente restringidas.

Algunos estados fueron pioneros en estas medidas. Por ejemplo, California fue el primero en aplicar una prohibición estatal, mientras que Nueva Jersey y Vermont implementaron reglas más estrictas que incluso eliminan varias alternativas plásticas. En otros casos, como Hawái, la prohibición se aplica a nivel de todos sus condados.

Además, hay estados donde no existe una prohibición total, pero sí regulaciones o impuestos que limitan su uso. También muchas ciudades y condados crearon sus propias normas, por lo que las reglas pueden variar según la ubicación.

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