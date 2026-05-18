Una nueva modalidad de estafa ha generado alerta entre el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California . Sucede que cientos de conductores han recibido avisos urgentes sobre infracciones vehiculares que jamás cometieron; lo preocupante es que estos mensajes imitan a la perfección la identidad digital de esta entidad. Esta trampa no solo afectará tu bolsillo, ya que tus datos personales pueden quedar vulnerables. Para ayudarte, he elaborado esta nota con el propósito de que identifiques este mensaje y una serie de recomendaciones clave.

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Un reciente informe de FOX News expuso el caso de un residente de Texas, al señalar que recibió un mensaje de texto por parte del DMV California, indicándole que contaba con una multa por cometer una infracción de tránsito en dicho estado.

Aunque le causó sorpresa lo que visualizó, el hombre en cuestión no abrió el mensaje ni respondió, pues intuía que se trataba de una modalidad de estafa. Lo curioso de este caso es que el protagonista nunca ha residido en California.

El medio citado especifica que dicha modalidad de engaño se está propagando con rapidez en el país en tiempos recientes; entonces, si eres conductor y resides en alguna comunidad de California, estás expuesto a recibir este “mensaje de texto”.

Se prevé que miles de conductores estén expuestos a recibir estos mensajes fraudulentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo es el mensaje de texto que pretende estafar a los conductores de California

Lo preocupante es que el mensaje enviado parece que sería redactado por algún personal del DMV California, ya que señalan la fecha de vencimiento del pago de la supuesta multa, un enlace para realizar el proceso y sobre las posibles consecuencias de no acatar dicha advertencia.

Este acción delictiva corresponde al “smishing”, una estafa digital en la que se emplean mensajes de texto tradicionales o plataformas como WhatsApp con el propósito de robar dinero o datos privados de las personas.

También recurren a los correos electrónicos, llamadas telefónicas, sitios web falsos o publicaciones en redes sociales.

Este sería uno de los mensajes falsos supuestamente enviados por el DMV cuya finalidad es estafar al receptor. (Crédito: Kurt "CyberGuy" Knutsson / FOX News)

Cómo puedo saber si un mensaje del DMV California es falso

Con el fin de prevenir fraudes, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) detalló los criterios específicos que permitirá a cualquier ciudadano reconocer un mensaje con fines de estafa:

Direcciones de correo electrónico o enlaces de aspecto no oficial

Lenguaje urgente o amenazante

Mala gramática o faltas de ortografía.

Solicitudes de información personal o financiera

Mensajes inesperados del DMV que no esperabas.

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