En medio del aumento en los precios de la comida y los gastos básicos, varias organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis en distintas ciudades de Florida del 11 al 14 de mayo de 2026. Estas distribuciones buscan apoyar a familias, adultos mayores y personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo productos esenciales sin costo. Los eventos se llevarán a cabo en puntos de Miami, Miami Gardens y Homestead, con horarios específicos y acceso limitado según disponibilidad. Por eso, es importante conocer con anticipación las direcciones, horarios y posibles requisitos para poder asistir y aprovechar esta ayuda comunitaria durante la semana.

🧾 Requisitos para recibir alimentos gratis en Florida

Para acceder a las distribuciones, es importante cumplir con los siguientes pasos establecidos por el programa Farm Share:

Uso obligatorio de la aplicación Farm Share.

Generar un código QR diario desde la app.

Mostrar el QR digital o una captura de pantalla en el punto de entrega.

No es necesario registrarse cada vez, solo actualizar el QR diario.

El código QR solo es válido por 24 horas

Si recoges alimentos por otra persona (proxy), puedes presentar su QR.

Los puntos de alimentos gratis en Florida estarán disponibles en Miami, Miami Gardens y Homestead. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP

📌 Información importante sobre la app para recibir alimentos gratis en Florida

La app es gratuita.

Tus datos personales se mantienen privados y seguros.

No es necesario ver anuncios completos en la aplicación.

Puedes usar el QR en cualquiera de los centros afiliados.

Si no hay internet en el lugar, puedes llevar el QR ya generado.

Conocer los horarios de alimentos gratis en Florida puede ayudarte a recibir asistencia sin contratiempos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

📍 Puntos de distribución de alimentos gratis en Florida del 11 al 14 de mayo

Las jornadas de alimentos gratis en Estados Unidos representan una ayuda clave para miles de familias.

Mantenerse informado sobre fechas, horarios y requisitos es esencial para no perder esta oportunidad de apoyo comunitario.

Aquí te dejo al detalle la información proporcionada por la página de Farm Share:

Fecha Horario Dirección Ciudad / Lugar Lunes 11 de mayo de 2026 No hay distribución Martes 12 de mayo de 2026 No hay distribución Miércoles 13 de mayo de 2026 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 5135 NW 7th St, Miami, FL 33126 Antonio Maceo Park 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 16405 NW 25th Ave, Miami Gardens, FL 33054 Miami Gardens Jueves 14 de mayo de 2026 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 650 NW 2nd Ave, Homestead, FL 33030 Homestead Middle School 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 11350 SW 216th St, Miami, FL 33170 JL (Joe) and Enid W. Demps Park

⚠️ Recomendaciones para recibir alimentos gratis en Florida

Llega temprano , ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias.

, ya que los alimentos se entregan hasta agotar existencias. Lleva tu QR listo para agilizar el proceso.

para agilizar el proceso. Consulta con anticipación si el punto de entrega requiere algún documento adicional.

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