El sur de Florida se ha convertido, desde hace un tiempo, en uno de los lugares preferidos para establecerse en Estados Unidos, gracias a su clima, sus playas, los beneficios fiscales de no cobrar impuesto estatal sobre la renta, las oportunidades laborales y su diversidad cultural. Aunque resulta muy llamativo, en los últimos años han aumentado con fuerza los precios de la vivienda y el costo de vida, por lo que no es un “paraíso” para todos; aun así, sigue siendo una de las zonas más buscadas del país. Por tal motivo, aquí te contamos cuánto necesitas ganar para vivir con tranquilidad en este lugar.

¿CUÁNTO NECESITAS GANAR PARA VIVIR TRANQUILO EN EL SUR DE FLORIDA ESTE 2026?

Pese a ser una de las zonas más atractivas para vivir en EE.UU., gracias a ciudades como Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, el sur de Florida también se caracteriza por tener un alto costo de vida, que sigue en aumento. Por tanto, quienes busquen establecerse en esta parte del Estado del Sol necesitan contar con ingresos más altos para mantener un estilo de vida cómodo. ¿De cuánto?

Persona sola: un promedio de US$97,000 al año

un promedio de US$97,000 al año Familia de cuatro personas: aproximadamente US$217,000 al año

Una persona soltera necesita, según las estimaciones, un ingreso anual cercano a US$97,000 para cubrir sus gastos y mantener un nivel de vida holgado en la ciudad. Esta proyección no solo incluye las necesidades básicas, sino también un margen razonable para ocio y para destinar parte del dinero al ahorro.

En el caso de un hogar compuesto por cuatro personas, el umbral sube hasta aproximadamente US$217,000 al año, reflejando el aumento de costos en rubros como vivienda, alimentos, transporte, educación y servicios esenciales.

Vale precisar que ambas cifras incluyen gastos cotidianos, pero también la posibilidad de ahorrar, viajar ocasionalmente o enfrentar emergencias económicas.

Los montos fueron calculados por la firma de asesoría financiera SmartAsset, con base en la calculadora de costo de vida de la Living Wage Calculator del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Es importante aclarar que el estudio utilizó la regla del “50/30/20” para dividir los ingresos netos en tres categorías:

50% para necesidades básicas: incluye vivienda, alimentos, servicios públicos y transporte.

30% para gastos personales: incluye entretenimiento, salidas, suscripciones y actividades recreativas.

20% para ahorro: destinado a emergencias, inversiones, jubilación o educación.

Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach atraen a miles de nuevos residentes cada año, pero las cifras sobre el ingreso “ideal” para cubrir gastos, ahorrar y mantener un estilo de vida cómodo revelan por qué esta zona dejó de ser un destino barato (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

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