Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 24 al 26 de abril en varios puntos del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles del 24 al 26 de abril en varios puntos del estado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si estás buscando alimentos gratis en Florida entre el 24 y el 26 de abril, hay buenas noticias que pueden marcar la diferencia. Durante estos días, distintas comunidades del estado tendrán acceso a jornadas de distribución de comida sin costo, gracias al programa impulsado por la organización Farm Share.

Esta iniciativa está diseñada para apoyar a familias y personas en situación vulnerable, ofreciendo productos frescos y nutritivos sin barreras de acceso. Lo más importante es que no necesitas presentar documentos ni brindar información personal, lo que facilita que más personas puedan beneficiarse sin complicaciones.

Florida ofrece múltiples puntos para recibir alimentos gratis este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Florida ofrece múltiples puntos para recibir alimentos gratis este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Dónde darán alimentos gratis en Florida?

A continuación, te dejo los puntos confirmados para este sábado 25 de abril, organizados por región:

📍 North Florida

CiudadLugarDirecciónHorario
CrestviewCrossway Community Church298 Wilson St N, Crestview, FL 325368:00 a.m. – 9:00 a.m.
MayoPleasant Grove816 SW County Rd 315, Mayo, FL9:00 a.m. – 10:00 a.m.
TallahasseeDestiny Church TLH5295 Corwin Dr, Tallahassee, FL 3230310:00 a.m. – 11:00 a.m.

📍 South Florida

CiudadLugarDirecciónHorario
MiamiState Representative Wallace Aristide20377 NE 15th Ct, Miami, FL 331799:00 a.m. – 11:00 a.m.
MiramarLakeshore Park Tennis Center8501 Sherman Cir S B, Miramar, FL 330259:00 a.m. – 12:00 p.m.
Pembroke ParkRaymond P. Oglesby Preserve Park3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park, FL 330239:00 a.m. – 11:00 a.m.
MiamiState Representative Kevin Chambliss19355 SW 114th Ave, Miami, FL 3315710:00 a.m. – 1:00 p.m.
West ParkCity of West Park3501 SW 56th Ave, West Park, FL 3302310:00 a.m. – 1:00 p.m.

¿Cuáles son los requisitos para recibir alimentos gratis en Florida?

Una de las grandes ventajas de este programa es su accesibilidad. Estos son los puntos clave:

  • No necesitas identificación
  • No debes presentar ingresos ni documentos
  • La entrega es gratuita y abierta al público
  • Se recomienda llegar temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar stock
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Florida sin necesidad de presentar documentos. | Crédito: Freepik
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Florida sin necesidad de presentar documentos. | Crédito: Freepik

¿Cómo encontrar más alimentos gratis en Florida?

Si no encuentras un punto cercano en esta lista, puedes buscar más opciones disponibles:

  • Visita el de Farm Share para ver el calendario actualizado
  • Llama al 211 o al 1-877-842-6273 para ubicar bancos de alimentos cerca de ti

Recomendación importante

Los horarios y ubicaciones pueden cambiar por factores logísticos o climáticos. Por eso, se recomienda verificar la información directamente con Farm Share antes de asistir.

