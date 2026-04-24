Si estás buscando alimentos gratis en Florida entre el 24 y el 26 de abril, hay buenas noticias que pueden marcar la diferencia. Durante estos días, distintas comunidades del estado tendrán acceso a jornadas de distribución de comida sin costo, gracias al programa impulsado por la organización Farm Share.
Esta iniciativa está diseñada para apoyar a familias y personas en situación vulnerable, ofreciendo productos frescos y nutritivos sin barreras de acceso. Lo más importante es que no necesitas presentar documentos ni brindar información personal, lo que facilita que más personas puedan beneficiarse sin complicaciones.
¿Dónde darán alimentos gratis en Florida?
A continuación, te dejo los puntos confirmados para este sábado 25 de abril, organizados por región:
📍 North Florida
|Ciudad
|Lugar
|Dirección
|Horario
|Crestview
|Crossway Community Church
|298 Wilson St N, Crestview, FL 32536
|8:00 a.m. – 9:00 a.m.
|Mayo
|Pleasant Grove
|816 SW County Rd 315, Mayo, FL
|9:00 a.m. – 10:00 a.m.
|Tallahassee
|Destiny Church TLH
|5295 Corwin Dr, Tallahassee, FL 32303
|10:00 a.m. – 11:00 a.m.
📍 South Florida
|Ciudad
|Lugar
|Dirección
|Horario
|Miami
|State Representative Wallace Aristide
|20377 NE 15th Ct, Miami, FL 33179
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Miramar
|Lakeshore Park Tennis Center
|8501 Sherman Cir S B, Miramar, FL 33025
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Pembroke Park
|Raymond P. Oglesby Preserve Park
|3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park, FL 33023
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Miami
|State Representative Kevin Chambliss
|19355 SW 114th Ave, Miami, FL 33157
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|West Park
|City of West Park
|3501 SW 56th Ave, West Park, FL 33023
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
¿Cuáles son los requisitos para recibir alimentos gratis en Florida?
Una de las grandes ventajas de este programa es su accesibilidad. Estos son los puntos clave:
- No necesitas identificación
- No debes presentar ingresos ni documentos
- La entrega es gratuita y abierta al público
- Se recomienda llegar temprano, ya que los alimentos se entregan hasta agotar stock
¿Cómo encontrar más alimentos gratis en Florida?
Si no encuentras un punto cercano en esta lista, puedes buscar más opciones disponibles:
- Visita el sitio web oficial de Farm Share para ver el calendario actualizado
- Llama al 211 o al 1-877-842-6273 para ubicar bancos de alimentos cerca de ti
Recomendación importante
Los horarios y ubicaciones pueden cambiar por factores logísticos o climáticos. Por eso, se recomienda verificar la información directamente con Farm Share antes de asistir.
