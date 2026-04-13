La ciudad de Nueva York anunció una nueva jornada de distribución de alimentos con la finalidad de aliviar los gastos económicos de miles de familia que residen en el área. Desde el 13 al 19 de abril, distintos centros habilitarán sus puertas para entregar alimentos gratuitos, especialmente a aquellos que están en situación de vulnerabilidad. En caso estés interesado o conozcas a alguien que podría aprovechar este beneficio, te invito a consultar la información que te detallaré a continuación, brindándote las ubicaciones exactas y los horarios específicos.
Ante el alto costo de vista que se está registrando actualmente en la Gran Manzana, este apoyo comunitario representa una gran oportunidad para que estabilices tus gastos económicos.
En caso necesites alimentos de manera urgente, las opciones disponibles incluyen a través de despensas locales o el servicio de raciones listas para el consumo de comedores comunitarios. Basándome en la información de Food Help NYC, te brindaré las opciones disponibles:
Lunes 13 de abril
|ORGANIZACIÓN
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Convent Avenue Baptits Church
|425 W 144th St, New York, New York, 10031
|De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
|Icna Relief USA Food Pantry
|281 Neptune Ave, Brooklyn, NY, 11235, USA
|De 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
|Mount Carmel Worship and Outreach Center
|784 E 46th St, Brooklyn, New York, 11203
|De 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
Martes 14 de abril
|ORGANIZACIÓN
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Iglesia de San Nicolás de Tolentino
|2345 University Ave, Bronx, Nueva York, 10468
|De 9 a 11 a.m. (hora local)
|AIDS Center of Queens County
|62-07 Woodside Ave, Woodside, New York, 11377
|De 8 a 10 a.m. (hora local)
|Riverside Church Food Pantry
|91 Claremont Ave, New York, New York, 10027
|De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Beth Hark Christian Counseling Center
|1832 Madison Ave, New York, New York, 10035
|De 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
|Westside Campaign Against Hunger
|263 W 86th St, New York, New York, 10024
|De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Chazaq
|141-47 72nd Ave, Flushing, New York, 11367
|De 2:30 p.m. a 5:00 p.m.
|Our Lady of Grace Ministry
|158-10 101st St, Howard Beach, New York, 11414
|De 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
|God’s Batallon of Prayer Church
|661 Linden Blvd, Brooklyn, New York, 11203
|De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Miércoles 15 de abril
|ORGANIZACIÓN
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Riverside Church Food Pantry
|91 Claremont Ave, New York, New York, 10027
|De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Westside Campaign Against Hunger
|263 W 86th St, New York, New York, 10024
|De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Moriah City Community Food Pantruy
|206-14 Linden Blvd, Cambria Heights, New York, 11411
|De 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
|Mt. Olivet Gospel Church
|33-27 97th St, Corona, New York, 11368
|De 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
|Gethsemane Seventh Day Adventist Church
|357 Empire Blvd, Brooklyn, New York, 11225
|De 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
|Grant House Unity Corporation
|2046 Flatbush Ave, Brooklyn, New York, 11234
|De 11:00 a.m. a 4:00 p.m.
Jueves 16 de abril
|ORGANIZACIÓN
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Riverside Church Food Pantry
|91 Claremont Ave, New York, New York, 10027
|De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Beth Hark Christian Counseling Center
|1832 Madison Ave, New York, New York, 10035
|De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Westside Campaign Against Hunger
|263 W 86th St, New York, New York, 10024
|De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Food Sharing with our Neighbors Programs
|38-24 149th St, Flushing, New York, 11354
|De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
|The Legacy Center Community Development Corp
|71-02 Cypress Hills St, Ridgewood, NY, 11385, USA
|De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
|Glover Memorial Bread of Life Food Pantry
|2134 Dean St, Brooklyn, New York, 11233
|De 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
|God’s Batallon of Prayer Church
|661 Linden Blvd, Brooklyn, New York, 11203
|De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
|Grant House Unity Corporation
|2046 Flatbush Ave, Brooklyn, New York, 11234
|De 11:00 a.m. a 4:00 p.m.
Viernes 17 de abril
|ORGANIZACIÓN
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Oportunidad para los Niños
|11 Mc Keever Pl, Brooklyn, Nueva York, 11225
|De 10:00 a.m. a 12:30 p.m.
|Asociación de Artículos Esenciales de Salud INC.
|2101 E 16th St, Brooklyn, Nueva York, 11229
|De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
|AIDS Center of Queens County (ACQC)
|16-00 Central Ave, Far Rockaway, NY, 11691, USA
|De 9:30 a.m. a 10:30 a.m.
|Riverside Church Food Pantry
|91 Claremont Ave, New York, New York, 10027
|De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Harlem Dowling West Side Center
|2139 Adam Clayton Powell Jr Blvd, New York, New York, 10027
|De 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
|Westside Campaign Against Hunger
|263 W 86th St, New York, New York, 10024
|De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Sábado 18 de abril
|ORGANIZACIÓN
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Despensa de alimentos Pan de Vida
|1104 Elder Ave, Bronx, Nueva York, 10472
|De 1:30 a 4:30 p.m.
|Iglesia Cristiana Evangélica
|34-35 96th St, Corona, New York, 11368
|De 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
|Bethany Pantry
|48-08 91st Pl, Elmhurst, New York, 11373
|De 9:00 a 10:00 a.m.
|First Presbyterian Russell Sage Memorial Church of far Rockaway
|896 Central Ave, Far Rockaway, NY, 11691, USA
|De 9:00 a 10:30 a.m.
Domingo 19 de abril
|ORGANIZACIÓN
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Gethsemane Seventh Day Adventist Church
|357 Empire Blvd, Brooklyn, New York, 11225
|De 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
|Hope Center Development Corporation
|414 E 95th St, Brooklyn, New York, 11212
|De 11:00 a.m. a 1:30 p.m.
|Mamre Enrichment Program
|1623 Utica Ave, Brooklyn, New York, 11234
|De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
|Movement of Pentecostal Christian Church
|90 92nd St, Brooklyn, New York, 11209
|De 12:30 p.m. a 2:00 p.m.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí