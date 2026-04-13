Descubre en qué localidades de la ciudad de Nueva York entregarán alimentos gratuitos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Descubre en qué localidades de la ciudad de Nueva York entregarán alimentos gratuitos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

La anunció una nueva jornada de distribución de alimentos con la finalidad de aliviar los gastos económicos de miles de familia que residen en el área. Desde el 13 al 19 de abril, distintos centros habilitarán sus puertas para entregar alimentos gratuitos, especialmente a aquellos que están en situación de vulnerabilidad. En caso estés interesado o conozcas a alguien que podría aprovechar este beneficio, te invito a consultar la información que te detallaré a continuación, brindándote las ubicaciones exactas y los horarios específicos.

Ante el alto costo de vista que se está registrando actualmente en la Gran Manzana, este apoyo comunitario representa una gran oportunidad para que estabilices tus gastos económicos.

En caso necesites alimentos de manera urgente, las opciones disponibles incluyen a través de despensas locales o el servicio de raciones listas para el consumo de comedores comunitarios. Basándome en la información de , te brindaré las opciones disponibles:

Lunes 13 de abril

ORGANIZACIÓNUBICACIÓNHORARIO
Convent Avenue Baptits Church425 W 144th St, New York, New York, 10031De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Icna Relief USA Food Pantry281 Neptune Ave, Brooklyn, NY, 11235, USADe 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Mount Carmel Worship and Outreach Center784 E 46th St, Brooklyn, New York, 11203De 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Martes 14 de abril

ORGANIZACIÓNUBICACIÓNHORARIO
Iglesia de San Nicolás de Tolentino2345 University Ave, Bronx, Nueva York, 10468De 9 a 11 a.m. (hora local)
AIDS Center of Queens County62-07 Woodside Ave, Woodside, New York, 11377De 8 a 10 a.m. (hora local)
Riverside Church Food Pantry91 Claremont Ave, New York, New York, 10027De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Beth Hark Christian Counseling Center1832 Madison Ave, New York, New York, 10035De 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
Westside Campaign Against Hunger263 W 86th St, New York, New York, 10024De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Chazaq141-47 72nd Ave, Flushing, New York, 11367De 2:30 p.m. a 5:00 p.m.
Our Lady of Grace Ministry158-10 101st St, Howard Beach, New York, 11414De 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
God’s Batallon of Prayer Church661 Linden Blvd, Brooklyn, New York, 11203De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Las familias podrán acceder a distintos alimentos totalmente gratis. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Las familias podrán acceder a distintos alimentos totalmente gratis. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Miércoles 15 de abril

ORGANIZACIÓNUBICACIÓNHORARIO
Riverside Church Food Pantry91 Claremont Ave, New York, New York, 10027De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Westside Campaign Against Hunger263 W 86th St, New York, New York, 10024De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Moriah City Community Food Pantruy206-14 Linden Blvd, Cambria Heights, New York, 11411De 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Mt. Olivet Gospel Church33-27 97th St, Corona, New York, 11368De 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
Gethsemane Seventh Day Adventist Church357 Empire Blvd, Brooklyn, New York, 11225De 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Grant House Unity Corporation2046 Flatbush Ave, Brooklyn, New York, 11234De 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Jueves 16 de abril

ORGANIZACIÓNUBICACIÓNHORARIO
Riverside Church Food Pantry91 Claremont Ave, New York, New York, 10027De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Beth Hark Christian Counseling Center1832 Madison Ave, New York, New York, 10035De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Westside Campaign Against Hunger263 W 86th St, New York, New York, 10024De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Food Sharing with our Neighbors Programs38-24 149th St, Flushing, New York, 11354De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
The Legacy Center Community Development Corp71-02 Cypress Hills St, Ridgewood, NY, 11385, USADe 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Glover Memorial Bread of Life Food Pantry2134 Dean St, Brooklyn, New York, 11233De 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
God’s Batallon of Prayer Church661 Linden Blvd, Brooklyn, New York, 11203De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Grant House Unity Corporation2046 Flatbush Ave, Brooklyn, New York, 11234De 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Viernes 17 de abril

ORGANIZACIÓNUBICACIÓNHORARIO
Oportunidad para los Niños11 Mc Keever Pl, Brooklyn, Nueva York, 11225De 10:00 a.m. a 12:30 p.m.
Asociación de Artículos Esenciales de Salud INC.2101 E 16th St, Brooklyn, Nueva York, 11229De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
AIDS Center of Queens County (ACQC)16-00 Central Ave, Far Rockaway, NY, 11691, USADe 9:30 a.m. a 10:30 a.m.
Riverside Church Food Pantry91 Claremont Ave, New York, New York, 10027De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Harlem Dowling West Side Center2139 Adam Clayton Powell Jr Blvd, New York, New York, 10027De 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
Westside Campaign Against Hunger263 W 86th St, New York, New York, 10024De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Es una gran oportunidad para que accedas a alimentos totalmente gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Es una gran oportunidad para que accedas a alimentos totalmente gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Sábado 18 de abril

ORGANIZACIÓNUBICACIÓNHORARIO
Despensa de alimentos Pan de Vida1104 Elder Ave, Bronx, Nueva York, 10472De 1:30 a 4:30 p.m.
Iglesia Cristiana Evangélica34-35 96th St, Corona, New York, 11368De 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
Bethany Pantry48-08 91st Pl, Elmhurst, New York, 11373De 9:00 a 10:00 a.m.
First Presbyterian Russell Sage Memorial Church of far Rockaway896 Central Ave, Far Rockaway, NY, 11691, USADe 9:00 a 10:30 a.m.

Domingo 19 de abril

ORGANIZACIÓNUBICACIÓNHORARIO
Gethsemane Seventh Day Adventist Church357 Empire Blvd, Brooklyn, New York, 11225De 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Hope Center Development Corporation414 E 95th St, Brooklyn, New York, 11212De 11:00 a.m. a 1:30 p.m.
Mamre Enrichment Program1623 Utica Ave, Brooklyn, New York, 11234De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Movement of Pentecostal Christian Church90 92nd St, Brooklyn, New York, 11209De 12:30 p.m. a 2:00 p.m.

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

