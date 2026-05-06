Del 8 al 10 de mayo, varias organizaciones comunitarias ofrecerán comida gratis en distintos puntos de San Francisco para apoyar a personas y familias que necesitan alimentos. La información fue difundida por la Agencia de Servicios Humanos de San Francisco, que recomienda revisar disponibilidad y horarios antes de acudir a cada lugar.
Uno de los principales recursos es el San Francisco-Marin Food Bank, encargado de distribuir alimentos gratuitos en diferentes zonas de la ciudad. Este programa ofrece despensas semanales, cajas mensuales para adultos mayores, ayuda alimentaria de emergencia y asistencia para solicitar CalFresh.
El servicio está disponible para personas con dirección en San Francisco, sin importar su estatus migratorio.
En el área de Chinatown, APA Family Support Services entregará alimentos en 518 Grant Avenue para residentes de los códigos postales 94133 o 94108 con hijos de 0 a 17 años.
Otra opción es el Chinatown YMCA, ubicado en 855 Sacramento Street, donde también se ofrecen alimentos y comidas para residentes elegibles, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidad.
Para familias en Western Addition, Booker T. Washington distribuirá comidas el viernes en 800 Presidio Avenue. El programa está dirigido a residentes de ciertos códigos postales o familias con niños inscritos en programas extracurriculares.
Quienes necesiten comidas listas para consumir pueden acudir a organizaciones que reciben a cualquier persona sin requisitos especiales. Entre ellas destaca GLIDE Foundation, ubicada en 330 Ellis Street, que sirve desayunos, almuerzos y cenas todos los días. También está St. Anthony’s Dining Room, en 121 Golden Gate Avenue, con varias franjas horarias diarias para entrega de comidas.
En Bayview hay varias alternativas disponibles. Mother Brown’s Dining Room, en 2111 Jennings Street, ofrece comidas durante toda la semana, mientras que District 10 Community Market, ubicado en 5030 3rd Street, entrega alimentos los viernes de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.
Las personas mayores también cuentan con programas específicos. Curry Senior Center, en Tenderloin, distribuirá comestibles en 520 Turk Street para residentes del código 94102, mientras que Self-Help for the Elderly opera puntos de entrega en Excelsior y Sunset para residentes elegibles.
En Mission District, The Little Market, ubicado en 1050 South Van Ness Avenue, ofrecerá alimentos el sábado 10 de mayo para residentes del código postal 94110. Esta puede ser una opción útil para quienes busquen alimentos gratuitos durante el fin de semana.
Las autoridades recuerdan llamar antes de visitar cualquier centro para confirmar que aún haya disponibilidad de alimentos y verificar horarios actualizados.
La red de apoyo alimentario en San Francisco busca garantizar acceso a comida gratuita y recursos básicos para residentes que atraviesan dificultades económicas.
