En tiempos actuales, los distintos inmigrantes que pretenden regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos lo analizan muchas veces. Sucede que sienten temor ante los distintos casos de extranjeros que terminan arrestados por agentes de ICE durante sus citas . Por suponer, María Caballero tuvo la mala fortuna de ser detenida cuando acudió a las oficinas de USCIS en Fresno.

Según información de Univision Noticias, esta madre asistió a su cita con inmigración con el propósito de realizar “su proceso de ajuste de estatus migratorio” para obtener la residencia americana . Sin embargo, la realidad fue distinta.

María emigró a Estados Unidos hace más de tres décadas con el propósito de vivir el sueño americano. Por esta cantidad de tiempo, parecía que se había establecido en este país, pero las políticas migratorias impuestas por la Administración Trump cambiaron sus planes.

María fue detenida cuando se apersonó a la oficina de USCIS con sede en Fresno. (Foto: SweetBabeeJay / iStock) / SweetBabeeJay

Actualmente, permanece bajo custodia de ICE y existe una alta posibilidad de que sea deportada a su país de origen. Esto ha ocasionado que su comunidad y sus familiares expresen su rechazo; además de exigir su liberación inmediata.

Omar, su hijo, siente angustia ante la situación actual de su madre, pues considera que ha sido separado del pilar fundamental en su vida. Él afirma que está viviendo una total pesadilla.

“La noticia nos destrozó a todos. Salimos corriendo de la escuela y del trabajo para estar juntos y garantizar la seguridad de mi madre”, fueron las palabras de este joven.

Su hijo Omar siente una profunda angustia por la situación de su madre. Está realizando acciones para liberarla. (Crédito: Noticias Univision 21 Fresno / Facebook)

No se trataría del primer caso en Fresno

María Caballero no fue la única residente hispana en Fresno que terminó bajo custodia de ICE. Por suponer, Leticia Nevares, de origen mexicano, también acabó detenida en el interior de estas oficinas hace más de un mes. Sentía mucha felicidad, ya que realizaría una entrevista para obtener su Green Card ; sin embargo, no fue como esperaba.

“Cuando yo esperaba que saliera contenta de las oficinas, ella (Leticia) salió arrestada”, declaró el esposo de esta inmigrante.