Ante el panorama climático y el alto costo de vida que se está registrando en Estados Unidos, miles de familias tienen severas complicaciones para pagar los recibos del servicio eléctrico; sin embargo, el gobierno federal está ofreciendo un recurso que aliviará esta carga económica a sus ciudadanos. En caso presentes serias dificultades para cubrir los gastos de electricidad de tu hogar , en esta nota te explicaré el proceso para que accedas a este beneficio, los requisitos y cómo presentar la solicitud.

Se trata del programa federal LIHEAP que ofrece montos que superan los $500 para cada hogar que necesita pagar sus facturas de energía; eso sí, este subsidio dependerá según el estado y el nivel de ingreso que posee cada hogar.

La cantidad de dinero no solo está destinado para cancelar los servicios de electricidad; según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), también se puede pagar la calefacción o el aire acondicionado.

Esto representa una ayuda considerable para aquellas familias hispanas que radican en este país, ya que las facturas eléctricas suelen ser más elevadas en época de verano o invierno , donde se utiliza más la calefacción o el aire acondicionado.

Los que acceden al programa podrían recibir hasta más de $500 para cancelar sus facturas eléctricas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Quiénes califican para recibir este beneficio del programa federal de EE.UU.

Debes tener en cuenta que los requisitos dependerán de cada región; sin embargo, entre los más comunes son poseer ingresos dentro de los límites establecidos, ser ciudadano o residente el país y presentar documentación del hogar donde vives .

Es más, aquellos hogares con ingresos que no superen el 150% del nivel federal de pobreza son elegibles para este programa. Además, se otorga prioridad a los adultos mayores, personas con discapacidad y familias que posean menores de edad.

Cómo solicitar el programa LIHEAP

Si estás interesando en presentar esta solicitud, este es el proceso que debes seguir para que lo realices sin inconveniente alguno:

Busca una oficina local de LIHEAP.

Completa la solicitud; ya sea en línea o presencial.

Presenta documentos de ingresos y facturas.

Espera la evaluación del caso.

El gobierno federal señala que la documentación a presentar para acceder a este programa debe realizarse en agencias estatales o locales. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué me impediría acceder al programa LIHEAP de EE.UU.

Habitualmente, los procesos suelen demorar más de lo normal y ciertos solicitante no entregan correctamente la documentación requerida. También se puede añadir que los fondos son limitados, lo que obliga a actuar con rapidez.

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