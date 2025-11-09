El Black Friday 2025, que se celebrará el viernes 28 de noviembre, promete ser una auténtica maratón de descuentos, con miles de tiendas físicas y online compitiendo por captar la atención de los compradores desde semanas antes del gran día. Sin embargo, entre tantas “ofertas irresistibles”, también abundan los trucos de marketing y las falsas gangas diseñadas para hacernos gastar más de lo necesario. Por eso, si quieres aprovechar las rebajas sin caer en trampas, lo mejor es ir con una estrategia clara y los ojos bien abiertos.

1. COMPRAR CON CABEZA

Antes de lanzarte a las ofertas, haz una lista de lo que realmente necesitas o llevas tiempo buscando. Esto te ayudará a no caer en compras impulsivas que luego terminan olvidadas. Además, planificar con tiempo te permitirá comparar precios con antelación.

Herramientas como Idealo o Keepa muestran el historial de precios de un producto, para que sepas si la rebaja que ves es real o simplemente una ilusión creada por los vendedores.

La tecnología ha facilitado las compras, pero también los engaños (Foto: Pixabay)

2. DESCONFÍA DE UN PRECIO IRRISORIAMENTE BAJO

Durante el Black Friday, aparecen sitios falsos que imitan tiendas populares y anuncios en redes sociales con descuentos fuera de toda lógica. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

Antes de introducir tus datos personales o bancarios, revisa la dirección del sitio web: debe comenzar con “https” y mostrar un candado en la barra del navegador. Además, busca opiniones del vendedor en foros o en Google para confirmar su reputación.

El Black Friday marca el inicio de la temporada de compras navideñas (Foto: AFP)

3. APROVECHA LAS OFERTAS EN LAS PLATAFORMAS SEGURAS

Una buena opción es aprovechar las ventajas de las plataformas seguras como Amazon o AliExpress, que cuentan con sistemas de pago verificados, políticas de devolución claras y atención al cliente confiable.

Métodos como PayPal o Apple Pay también ofrecen protección adicional al comprador, permitiendo recuperar el dinero en caso de fraude. Y antes de pagar, revisa la política de devoluciones: muchas tiendas amplían los plazos durante esta temporada, algo ideal si planeas regalar los productos más adelante.

4. MANTENTE ALERTA A LAS FALSAS REBAJAS

Muchas tiendas inflan los precios unos días antes del Black Friday para simular grandes descuentos. Para evitarlo, revisa cuánto costaba el producto semanas atrás. También desconfía de mensajes como “¡quedan pocas unidades!” o “¡últimas horas!”, diseñados para generar urgencia y hacerte comprar sin pensar. Si el producto no es realmente necesario, lo mejor es no dejarse llevar por la prisa.

5. PIENSA TAMBIÉN EN EL CONSUMO RESPONSABLE

Más allá de las compras, el Black Friday también puede ser un momento para reflexionar sobre el consumo responsable. Comprar menos y mejor, apostar por productos duraderos o reacondicionados y apoyar a marcas sostenibles son decisiones que benefician tanto al planeta como al bolsillo. Iniciativas como el Green Friday, que promueven compras conscientes o donaciones solidarias, están ganando terreno frente al consumismo impulsivo.

6. PROTEGE TU INFORMACIÓN

Evita usar redes WiFi públicas para comprar o introducir datos bancarios, actualiza tus contraseñas y activa la verificación en dos pasos. Guarda siempre los comprobantes de tus pedidos y desconfía de correos sospechosos que pidan confirmar pagos o entregas. La prevención digital es tan importante como la financiera.

