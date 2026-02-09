Encontrar una estabilidad financiera en los Estados Unidos suele ser más complejo de lo que parece; se requiere ir más allá de un sueldo fijo. Afortunadamente, el panorama laboral del país ofrece opciones que permiten a cualquier ciudadano obtener ingresos adicionales. Por lo tanto, si estás buscando ahorrar para cumplir un proyecto personal o pretendes mejorar tu estatus de vida, existen alternativas prácticas que se adaptan a distintas habilidades. En esta nota, te revelaré cuáles son las opciones más viables para que tus horas libres se conviertan en productivas.

En caso estés laborando de manera remota o cuentas con un horario laboral flexible, sería una buena opción acudir a otra fuente de ingreso. En las alternativas de trabajo que te mencionaré requieren de una experiencia mínima, pero con ciertas habilidades que no son difíciles de aprender.

Los 10 trabajos extra que te ayudarían a incrementar tus ingresos económicos en EE.UU.

Apps de transporte o entrega

El uso de aplicaciones de transporte y entrega, tales como Uber, Lyft, DoorDash o Instacart, se ha consolidado como una alternativa ideal para generar recursos económicos. Actualmente, los ingresos proyectados oscilan entre $15 y $25 por hora, pero estos pueden variar.

Freelance digital

Plataformas digitales como Fiverr y Upwork facilitan el trabajo a distancia en áreas que van desde el diseño y la programación hasta la traducción y el marketing. En estas plataformas, los trabajadores independientes pueden percibir ingresos estimados entre $20 y $60 por hora.

Si quieres ganar más dinero desde la comodidad de tu hogar, ser freelancer es una excelente opción. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Venta en línea

Puedes aprovechar portales como Etsy, Facecook, Amazon y eBay para generar recursos adicionales mediante la reventa de productos. Se trata de una actividad que ofrece beneficios económicos variables sujeto al éxito de la ventas.

Limpieza en residencias o comercios

Con un pago proyectado de $20 a $35 por hora, esta actividad se posiciona como una de las alternativas de empleo adicional más buscadas y de más fácil acceso en la actualidad dentro de las principales ciudades de EE.UU.

Cuidado infantil ocasional

El cuidado de menores de edad durante las noches o fines de semana se ha consolidado como una alternativa atractiva para obtener ingresos extra, percibiendo ganancias entre $18 y $30 cada hora.

Reventa de artículos usados

La adquisición de artículos en oferta o de segunda mano con el propósito de comercializarlos en las redes sociales se ha consolidado como una actividad frecuente, aunque genera ingresos variables que dependerá de la utilidad de ventas.

Cuidado o paseos de mascotas

Ante el notable crecimiento en la solicitud de cuidados y paseadores de perros, este sector se ha consolidado como una opción laboral rentable, con ganancias que pueden alcanzar los $30 por cada hora de servicio.

Muchas familias en EE.UU. contratan a una paseador de perros, ya que éstas no cuentan con el tiempo suficiente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Clases particulares

Impartir lecciones de materias académicas, lenguas extranjeras o disciplinas musicales permite obtener buenas ganancias, ya sea trabajando a distancia. Una posible remuneración sería entre los $25 y $ 50 por cada hora de enseñanza.

Creador de contenido digital

La creación de contenido en plataformas digitales como redes sociales, blogs ofrece diversas vías de ganancias a través de la publicidad, alianzas estratégicas y el marketing. Aunque el nivel de ingresos varía, el modelo de negocio se destaca por su crecimiento a largo plazo.

Reparaciones y trabajos manuales

Los trabajos relacionados con el mantenimiento, la jardinería y las reparaciones en el hogar presentan habitualmente una fuerte demanda en el mercado laboral, ofreciendo una posible remuneración entre los $25 y $60.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí