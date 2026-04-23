Si recibiste el pago del programa Middle Class Tax Refund (MCTR) de California, hay una noticia importante que no puedes pasar por alto: si no usas todo el dinero cargado en tu tarjeta antes del 30 de abril de 2026, perderás el saldo y no habrá forma de reclamarlo después. Este vencimiento afecta a todas las personas que aún conservan fondos sin utilizar, por lo que es clave que los titulares presten atención a las indicaciones oficiales y tomen decisiones a tiempo. ¿Qué deben tener en cuenta antes de que empiece mayo? ¿Cómo revisar cuánto les queda disponible? ¿De qué forma activar una tarjeta que aún no han usado? Las respuestas a estas preguntas las encontrarás en esta nota.

Vale precisar que el reembolso de impuestos para la clase media (MCTR, por sus siglas en inglés) fue un pago único que se emitió a los beneficiarios elegibles entre octubre de 2022 y enero de 2023 para brindar alivio a los californianos.

El reembolso de impuestos para la clase media fue un pago único de alivio por la inflación entre 2022 y 2023, pero su tiempo se acaba: si el dinero de tu tarjeta MCTR sigue intacto después del 30 de abril de 2026, simplemente desaparecerá para ti (Foto: Pexels)

CALIFORNIA DARÁ DE BAJA A LAS TARJETAS MCTR

El estado de California dará de baja las tarjetas del programa Middle Class Tax Refund el jueves 30 de abril; a partir de esa fecha, todas las cuentas asociadas se cerrarán y cualquier dinero que no haya sido utilizado se devolverá al estado. ¿La razón? Este apoyo económico fue concebido como un pago único de alivio frente a la inflación y el alto costo de vida, y no como un programa permanente.

“Todas las cuentas de tarjetas de débito prepagadas del Programa de Reembolso de Impuestos para la Clase Media, estén o no activadas, vencerán el 30 de abril de 2026, de conformidad con la Ley para un Mejor Desarrollo Familiar de 2022. Los fondos restantes en dichas cuentas se reintegrarán al Fondo General del Estado de California”, se lee en su sitio web.

¿Qué montos entregó el programa MCTR?

El MCTR entregó entre US$200 y US$1,050 por hogar, ya sea por depósito directo o por tarjeta de débito, como apoyo frente a la inflación y los precios de la gasolina durante la pandemia.

Aunque alrededor del 90% de las tarjetas fue activado, menos de la mitad llegó a saldo cero, por lo que aún quedan cientos de millones de dólares sin usar que el estado recuperará cuando cierren las cuentas.

¿QUÉ HACER SI TENGO UNA TARJETA DE CRÉDITO DEL PROGRAMA MCTR?

Si eres portador de una tarjeta MCTR y no gastaste todo el dinero depositado, ten en cuenta que caducará el 30 de abril de 2026; después de esa fecha ya no lo podrás usar para compras, retiros ni transferencias.

En otras palabras: cualquier fondo no utilizado que quede en la tarjeta en esa fecha se pierde para el titular, ya que regresa automáticamente al Fondo General del estado.

Por tal motivo, Franchise Tax Board (FTB) de California está instando a los beneficiarios a gastar, retirar o transferir su saldo antes del 30 de abril de 2026. Es importante mencionar que FTB es la agencia estatal responsable de administrar el impuesto sobre la renta personal y el impuesto sobre la renta corporativa (franchise tax) en el estado.

No se trata de un beneficio permanente, sino de un apoyo puntual frente al alto costo de vida (Foto: iStock)

¿CÓMO ACTIVAR MI TARJETA MCTR ANTES DEL 30 DE ABRIL DE 2026?

Para activar tu tarjeta MCTR antes del 30 de abril de 2026 debes hacerlo principalmente por teléfono y, si aplica, en línea, y luego usar el dinero de inmediato porque el programa vence ese día.

Pasos para activar la tarjeta

1. Ten tus datos a la mano

Tarjeta MCTR (los números del frente).

Últimos 6 dígitos de tu Seguro Social o ITIN y tu dirección tal como la reportaste en tus impuestos.

2. Llama al número de activación

Marca al 1‑800‑240‑0223 (Money Network / línea de la tarjeta MCTR).

Sigue las instrucciones automáticas para activación de tarjeta MCTR.

Crea un NIP/PIN de 4 dígitos, que será tu clave para compras y retiros.

3. Confirma tu saldo

En la misma llamada puedes consultar cuánto dinero tiene tu tarjeta.

También puedes revisar el saldo y movimientos en el portal en línea de la tarjeta MCTR/Money Network si ya creaste una cuenta.

4. Usa el dinero lo antes posible

Puedes retirar efectivo en cajeros de la red AllPoint sin cargos del emisor, o transferirlo a tu cuenta bancaria desde la plataforma de Money Network.

También puedes pagar en tiendas, en línea o por teléfono donde acepten Visa débito, igual que con cualquier tarjeta prepagada.

¿CÓMO VERIFICAR EL SALDO RESTANTE EN MI TARJETA MCTR?

Puedes verificar el saldo de tu tarjeta MCTR por teléfono, en línea/app de Money Network o en un cajero automático. Conviene hacerlo antes del 30 de abril de 2026 porque después ya no podrás usar esos fondos. Hay tres formas de realizarlo:

1. Teléfono

Llama al número de servicio de la tarjeta MCTR/Money Network: 1‑800‑240‑0223.

Sigue las instrucciones automáticas para “consulta de saldo” e ingresa los datos de tu tarjeta cuando te los pidan.

El sistema te dirá el saldo disponible y, si quieres, el monto de las últimas transacciones.

2. En línea o app de Money Network

Entra al sitio de la tarjeta MCTR (Money Network) y crea/inicia sesión en tu cuenta de tarjeta.

Una vez dentro, verás el saldo disponible y un historial de hasta 12 meses de movimientos.

También puedes usar la app móvil de Money Network para revisar el saldo y habilitar alertas o notificaciones de movimientos.

3. Cajero automático

Inserta tu tarjeta MCTR en un cajero (preferible de la red AllPoint o asociado a Money Network para evitar cargos adicionales).

Elige la opción “consulta de saldo” (balance inquiry); el cajero te mostrará el saldo y, en algunos casos, puede imprimirlo en un comprobante.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!