De acuerdo con la legislación vigente, el próximo cambio de hora en Florida será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán atrasarse una hora durante la madrugada para regresar al horario estándar. La fecha llega, sin embargo, en medio de un debate que podría cambiar el futuro de esta práctica, ya que una iniciativa federal busca eliminar los ajustes semestrales y establecer de manera permanente el horario de verano.

La Cámara de Representantes aprobó en julio la Sunshine Protection Act, pero la propuesta todavía debe ser considerada por el Senado. Hasta que exista una nueva ley federal, el calendario establecido para noviembre se mantiene sin cambios.

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

El próximo cambio de hora en Florida será el domingo 1 de noviembre de 2026.

A las 2:00 a. m., los relojes deberán retroceder una hora y marcar nuevamente la 1:00 a. m. Con este ajuste termina el horario de verano y comienza el horario estándar.

Dato Cambio de noviembre de 2026 Fecha Domingo 1 de noviembre Hora 2:00 a. m. Movimiento Se atrasa 1 hora Nueva hora 1:00 a. m. Periodo que termina Horario de verano Periodo que comienza Horario estándar

Por lo tanto, Florida todavía debe prepararse para atrasar el reloj una hora en noviembre.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en Florida?

En noviembre, el reloj se atrasa una hora.

La operación es sencilla: cuando sean las 2:00 a. m., el horario volverá a marcar la 1:00 a. m. Esto significa que la madrugada tendrá una hora adicional.

El cambio también modifica la distribución de la luz solar respecto del reloj:

Habrá una hora más de luz por la mañana en comparación con el horario de verano.

Oscurecerá más temprano por la tarde.

Comenzará nuevamente el horario estándar.

El cambio se realizará durante la madrugada.

La cantidad total de luz solar no aumenta ni disminuye por cambiar el reloj. Lo que cambia es la hora oficial en la que se produce el amanecer y el atardecer.

¿Qué ciudades de Florida cambian la hora?

La gran mayoría de las principales ciudades de Florida se encuentran en la zona horaria del Este y deberán realizar el cambio previsto para noviembre.

Entre ellas están:

Miami.

Orlando.

Tampa.

Jacksonville.

Fort Lauderdale.

Tallahassee.

St. Petersburg.

Fort Myers.

West Palm Beach.

Gainesville.

Sin embargo, Florida tiene una particularidad: el estado utiliza dos zonas horarias. La mayor parte está en la zona del Este, mientras que varios condados del noroeste, en el Panhandle, utilizan el horario Central.

Esto hace que no todos los relojes del estado marquen la misma hora, aunque el cambio estacional se produzca bajo el mismo calendario federal.

¿Miami atrasa la hora en noviembre de 2026?

Sí. Miami está en la zona horaria del Este y, bajo las reglas actuales, deberá atrasar una hora el domingo 1 de noviembre.

Cuando llegue el momento del cambio, las 2:00 a. m. pasarán a ser nuevamente la 1:00 a. m.

Para los residentes de Miami, uno de los cambios más perceptibles será que anochecerá más temprano durante el periodo de horario estándar.

Ciudad Zona horaria Cambio previsto Miami Este Atrasar 1 hora Orlando Este Atrasar 1 hora Tampa Este Atrasar 1 hora Jacksonville Este Atrasar 1 hora Tallahassee Este Atrasar 1 hora Pensacola Central Atrasar 1 hora

Pensacola es uno de los ejemplos de ciudades del Panhandle que utilizan el horario Central.

¿Por qué Florida tiene dos zonas horarias?

No todo Florida se encuentra dentro del mismo huso horario.

La zona horaria Central cubre buena parte del extremo noroeste del estado, mientras que la zona del Este comprende la mayor parte de la península.

La frontera entre ambas zonas atraviesa el Panhandle. Esto explica por qué Miami y Pensacola no tienen la misma hora, incluso cuando ambas ciudades pertenecen al mismo estado.

¿Qué dice Florida sobre mantener el horario de verano todo el año?

Florida ya tiene una legislación específica sobre este asunto.

El estatuto estatal F.S. 1.025, denominado Sunshine Protection Act, establece que, si el Congreso modifica la legislación federal para permitir que los estados observen el horario de verano durante todo el año, es intención de la Legislatura de Florida que ese horario se convierta en el estándar permanente de todo el estado.

Esta disposición es importante porque demuestra que Florida lleva años intentando avanzar hacia un sistema de horario permanente.

Pero hay una condición que todavía resulta fundamental: El Congreso debe modificar la legislación federal.

Por eso, la ley de Florida no significa que el estado haya dejado de cambiar los relojes.

Situación ¿Qué ocurre en Florida? Ley federal actual Florida cambia de horario estacionalmente Congreso autoriza horario de verano permanente La ley estatal contempla mantenerlo todo el año Nueva ley federal todavía pendiente Se mantiene el sistema actual Cambio federal aprobado y vigente Florida podría aplicar su disposición estatal

¿Qué pasó con la Sunshine Protection Act en 2026?

La iniciativa federal volvió a tomar fuerza este año.

La Cámara de Representantes aprobó el 14 de julio de 2026 la Sunshine Protection Act mediante una votación de 308 a favor y 117 en contra.

La propuesta busca que el horario de verano sea permanente y que deje de producirse el tradicional cambio de reloj dos veces al año.

Para Florida, una eventual aprobación sería especialmente relevante porque permitiría que la legislación estatal pueda entrar en funcionamiento.

Sin embargo, la aprobación de la Cámara no equivale a que la ley federal ya esté vigente.

¿La nueva ley ya fue aprobada en Estados Unidos?

No.

La Sunshine Protection Act aprobada por la Cámara todavía necesita superar el proceso correspondiente en el Senado. Mientras tanto, la legislación federal vigente continúa estableciendo el calendario actual.

El Senado tiene previsto retomar sus actividades ordinarias el 14 de septiembre de 2026. Por ahora, no existe una votación confirmada sobre la Sunshine Protection Act.

Por ello, el cambio de hora del 1 de noviembre continúa siendo el escenario previsto.

¿Florida dejará de cambiar la hora en 2026?

Por ahora, no está confirmado.

Florida tiene una ley estatal que contempla el horario de verano permanente, pero su aplicación depende de que el Congreso autorice esa modalidad a nivel federal.

La situación actual puede resumirse así:

Pregunta Situación ¿Florida cambia la hora actualmente? Sí ¿Cuándo será el próximo cambio? 1 de noviembre de 2026 ¿Se atrasa o adelanta? Se atrasa 1 hora ¿Florida quiere horario permanente? Sí, existe una ley estatal ¿La ley federal ya cambió? No ¿La Cámara aprobó la iniciativa? Sí, 308-117 ¿El Senado ya la aprobó? No ¿Puede cambiar el escenario? Sí, si avanza la legislación federal

Por lo tanto, no sería correcto afirmar que Florida ya eliminó el cambio de hora.

¿Podría el 1 de noviembre ser el último cambio de hora en Florida?

Sí, podría, pero todavía es una posibilidad.

Si el Congreso aprobara una legislación federal que permita el horario de verano permanente y esta entrara en vigor a tiempo, Florida tendría una base legal para mantener ese horario durante todo el año.

En ese escenario, el estado dejaría de atrasar sus relojes en noviembre.

Pero si el Congreso no completa el proceso legislativo, el cambio del 1 de noviembre seguirá adelante conforme a las reglas actuales.

Por eso, la respuesta más precisa es:

El cambio de noviembre está previsto; que sea el último, todavía no.

¿Qué pasaría con la luz del día si Florida mantiene el horario de verano?

El cambio no significa que Florida vaya a tener más horas de sol.

La duración del día seguirá dependiendo de la posición de la Tierra y de la época del año. Lo que cambiaría sería la hora que aparece en el reloj cuando sale y se pone el Sol.

Con horario de verano permanente:

El amanecer ocurriría una hora más tarde durante el periodo que actualmente corresponde al horario estándar.

El atardecer ocurriría una hora más tarde.

Habría más luz disponible al final de la tarde.

Las primeras horas de la mañana serían más oscuras.

En Florida, este último punto puede sentirse de manera distinta que en estados situados mucho más al norte, debido a su ubicación geográfica.

¿Qué ciudades podrían tener más luz por la tarde?

Si se implementara el horario de verano permanente, ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville tendrían puestas de sol una hora más tarde de lo que tendrían bajo el horario estándar.

Para actividades después de la jornada laboral, esto podría significar más luz natural disponible.

El efecto podría sentirse especialmente en actividades como:

Deportes Al aire libre.

Paseos.

Actividades familiares.

Turismo.

Restaurantes y comercios.

Actividades recreativas.

Pero esa hora adicional de luz vespertina tendría como contrapartida un amanecer una hora más tarde durante los meses en los que actualmente rige el horario estándar.

¿Qué dispositivos pueden necesitar que cambies la hora manualmente?

El cambio también requiere prestar atención a algunos aparatos que no necesariamente actualizan la hora por sí solos.

Los teléfonos celulares, computadoras y muchos dispositivos conectados pueden actualizar automáticamente la hora cuando tienen configurada correctamente la zona horaria y las reglas correspondientes.

Sin embargo, algunos aparatos que no están conectados a Internet o que utilizan sistemas de configuración manual pueden necesitar una revisión.

Entre ellos se encuentran:

Relojes de pared.

Despertadores digitales.

Radios-reloj.

Algunos relojes de vehículos.

Hornos.

Microondas.

Determinados sistemas de seguridad.

Equipos electrónicos antiguos.

Por eso, después del cambio de noviembre conviene comprobar los relojes de aquellos aparatos que no realizan actualizaciones automáticas.

¿Qué pasará con el cambio de hora después de noviembre?

Si la legislación federal permanece sin cambios, Estados Unidos continuará con el sistema estacional y el siguiente ajuste llegará en marzo de 2027, cuando comience nuevamente el horario de verano.

Si el Congreso modifica las reglas antes de ese momento, el calendario podría cambiar.

Por ahora, Florida debe seguir las fechas federales porque el estado continúa sujeto al marco nacional que regula el horario de verano.

¿Qué debes recordar sobre el cambio de hora en Florida?

Si quieres quedarte con los datos esenciales, estos son los puntos que actualmente están confirmados:

El cambio está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026.

A las 2:00 a. m., el reloj retrocederá a la 1:00 a. m.

Florida actualmente continúa observando el cambio estacional.

Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville están entre las principales ciudades que realizan el ajuste.

El Panhandle tiene zonas que utilizan el horario Central.

Florida tiene desde 2018 una ley que contempla el horario de verano permanente.

La Cámara aprobó la Sunshine Protection Act en julio de 2026.

El Senado todavía debe considerar la legislación.

No está confirmado que el 1 de noviembre sea el último cambio de hora.

Algunos relojes y aparatos domésticos podrían requerir un ajuste manual.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Florida 2026

¿Cuándo termina el horario de verano en Florida en 2026?

El horario de verano termina, bajo las reglas actuales, el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m. En ese momento, el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m.

¿En Florida se atrasa o se adelanta el reloj?

En noviembre se atrasa una hora. Las 2:00 a. m. pasarán a ser la 1:00 a. m.

¿Miami cambia la hora en noviembre?

Sí. Miami observa el horario de verano y, si la legislación actual se mantiene, atrasará una hora el 1 de noviembre de 2026.

¿Florida tiene horario de verano permanente?

Todavía no. Florida tiene una ley estatal que establece la intención de mantener el horario de verano durante todo el año si el Congreso modifica la legislación federal para permitirlo.

¿La Sunshine Protection Act ya es ley?

No. La Cámara de Representantes aprobó H.R. 139 por 308-117 el 14 de julio de 2026, pero la iniciativa todavía necesita avanzar en el Senado.

¿El 1 de noviembre será el último cambio de hora?

No puede confirmarse todavía. Será el próximo cambio previsto bajo la legislación vigente, pero el Congreso podría modificar las reglas si aprueba una nueva ley.

¿Todo Florida tiene la misma hora?

No. Florida utiliza dos zonas horarias: la mayor parte del estado está en la zona del Este y parte del Panhandle utiliza el horario Central.

¿Qué aparatos pueden necesitar un cambio manual?

Relojes de pared, despertadores, radios-reloj, algunos relojes de vehículos, hornos, microondas y determinados equipos electrónicos pueden necesitar un ajuste manual si no actualizan la hora automáticamente.