Florida regresará al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán atrasarse una hora. El cambio se producirá a las 2:00 a. m. locales, aunque el estado requiere una consideración especial: Florida utiliza dos zonas horarias. La mayor parte del territorio funciona con Eastern Time, mientras que una franja del Panhandle occidental utiliza Central Time.

TL;DR: cambio de hora en Florida

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026

domingo 1 de noviembre de 2026 Hora: 2:00 a. m. local en cada zona horaria

2:00 a. m. local en cada zona horaria Ajuste: atrasar el reloj una hora

atrasar el reloj una hora Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Fort Lauderdale y Tallahassee: pasan de EDT a EST

pasan de EDT a EST Pensacola y parte occidental del Panhandle: pasan de CDT a CST

pasan de CDT a CST Los teléfonos y otros dispositivos conectados suelen actualizarse automáticamente

Conviene revisar relojes, automóviles, sistemas de seguridad, electrodomésticos y temporizadores que funcionen de forma manual

¿Cuándo se cambia la hora en Florida en 2026?

Florida hará el cambio de hora durante la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026. En la mayor parte del estado, cuando sean las 2:00 a. m. EDT, los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m. EST.

En la zona central del Panhandle, el cambio será de 2:00 a. m. CDT a 1:00 a. m. CST.

Eastern Time Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Fort Lauderdale, Tallahassee EDT EST Central Time Pensacola y sectores occidentales del Panhandle CDT CST Hora oficial del cambio 2:00 a. m. local — El reloj vuelve a la 1:00 a. m.

¿En Florida se adelanta o se atrasa el reloj?

En noviembre, los residentes de Florida deberán atrasar una hora sus relojes. No se adelantan.

En la mayor parte del estado, el cambio será de 2:00 a. m. a 1:00 a. m. bajo Eastern Time. En el Panhandle occidental se realizará la misma transición, pero bajo Central Time.

Esto significa que la madrugada tendrá una hora repetida. La diferencia entre ambas zonas horarias también debe tenerse en cuenta al viajar, organizar eventos, trabajar de forma remota o seguir transmisiones deportivas.

Por ejemplo, un horario anunciado para Miami normalmente corresponde a Eastern Time, mientras que uno para Pensacola corresponde a Central Time.

¿Por qué Florida aplica el Daylight Saving Time?

Florida participa en el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) de acuerdo con las reglas federales de Estados Unidos, que establecen el inicio del horario de verano en marzo y el regreso al horario estándar el primer domingo de noviembre.

El cambio busca desplazar parte de las horas de luz natural hacia la tarde durante los meses en los que está vigente el horario de verano.

En 2018, Florida aprobó la llamada Sunshine Protection Act, con la que expresó su intención de mantener el horario de verano durante todo el año. Sin embargo, esa medida estatal no modificó por sí sola las reglas federales, por lo que Florida continúa realizando el cambio de horario previsto por la normativa vigente.

¿Qué aparatos se deben ajustar en Miami, Orlando y Tampa?

Los teléfonos, computadoras y otros dispositivos conectados a internet suelen actualizar automáticamente la hora cuando tienen correctamente configurada la zona horaria y están activadas las opciones automáticas.

Aun así, es recomendable comprobar que el cambio se haya aplicado correctamente y revisar los equipos que dependen de una programación manual.

Relojes de pared, pulsera y despertadores convencionales

Tableros de automóviles, motocicletas y embarcaciones

Hornos, microondas, cafeteras y electrodomésticos con temporizador

Sistemas de riego, iluminación exterior y termostatos

Cámaras de vigilancia, grabadores y alarmas

Relojes de piscinas, gimnasios, locales comerciales y centros de trabajo

Equipos médicos domiciliarios y recordatorios de medicamentos

¿Qué recomendaciones deben seguir los residentes de Florida?

Si vive o viaja por el Panhandle, confirme si su ciudad está en Eastern o Central Time

Revise billetes de avión, conexiones, cruceros, autobuses y otros servicios de transporte

Tenga en cuenta que la hora entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá durante la transición

Compruebe antes del lunes los equipos, calendarios y sistemas laborales que utilicen horarios programados

Revise alarmas de seguridad, apertura de comercios y temporizadores de riego

Confirme la hora local de partidos, espectáculos y transmisiones nacionales anunciadas desde otros estados

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

Florida cambiará de hora el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m. locales. En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en Florida?

Se atrasa una hora. Cuando el reloj llegue a las 2:00 a. m., volverá a marcar la 1:00 a. m.

¿Miami cambia de EDT a EST?

Sí. Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y la mayor parte de Florida pasan de Eastern Daylight Time (EDT) a Eastern Standard Time (EST).

¿Pensacola cambia de horario?

Sí. Pensacola se encuentra en la zona de Central Time y pasa de Central Daylight Time (CDT) a Central Standard Time (CST) el 1 de noviembre.

¿Florida tiene dos zonas horarias?

Sí. La mayor parte del estado utiliza Eastern Time, mientras que una parte del Panhandle occidental utiliza Central Time.

¿Florida tendrá horario de verano permanente en 2026?

No bajo las reglas vigentes. Florida deberá volver al horario estándar el 1 de noviembre de 2026.