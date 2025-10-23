Este domingo 2 de noviembre se realizará el cambio de horario en Florida, donde deberás atrasar tu reloj una hora. Esta modificación en los relojes se realiza a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos, por lo que te invito a tomar nota a todos los detalles para que puedas hacer el cambio de forma correcta. Recordemos que este será el horario de invierno que aplica hasta el próximo mes de marzo de 2026, cuando vuelva el horario de verano por 6 meses.

¿Cuándo será el cambio de horario en Florida este 2025?

Para todas aquellas personas que quieran realizar el cambio de horario en Florida para el ‘Fall Back’, será el próximo domingo 2 de noviembre de 2025, día en el que deberás realizar la modificación de tu reloj para que puedas adaptarte al horario de invierno en Estados Unidos.

¿A qué hora es el cambio de horario en Florida 2025?

Como bien señalamos, el domingo 2 de noviembre de 2025 será el cambio de horario en Florida para el famoso ‘Fall Back’, cuando el reloj muestre las 2:00 a.m. deberás retrocederlo una hora y colocarlo a la 1:00 a.m. Aquí se regresa al horario estándar (Standard Time) y se pone fin al Daylight Saving Time.

Cabe señalar que este cambio de horario que se realizará en Florida, aplica para todo el territorio de Estados Unidos, por lo que las modificaciones se harán en los 50 estados.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 02/11/2025.- Tras meses de horario de verano, Florida prepara el retroceso de relojes que impactará a millones de residentes y viajeros en Miami, Orlando y Tampa.

Consejos para estar listos en el cambio de horario en Florida 2025

Ajusta los relojes y dispositivos una noche previa: es importante saber que los relojes de smartphones, tablets o computadoras se modificarán automáticamente, pero aquellos relojes manuales sí deberán ser modificados por ti mismo. Se recomienda que se haga el ajuste antes de irte a dormir en caso lo hagas el sábado por la noche.

Prepara tu cuerpo para el cambio de horario: pese a que solo es una hora, se recomienda que te acuestes más temprano el día sábado para que puedas mitigar este desajuste en el horario. Eso sí, no habrán muchas consecuencias en tu organismo ni en tu horario de sueño.

Atento al cambio de la luz del día: los atardeceres serán más tempranos, por lo que habrá más luz por la mañana y por la tarde terminará más temprano. Para todos aquellos que realizan actividades al aire libre, salidas o trabajo que requiera buena luz, planifícalas acorde al nuevo horario.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 12/11/2025.- El horario de invierno en Florida inicia el 2 de noviembre: infórmate sobre los ajustes en Miami, Orlando y Tampa y las mejores prácticas para no perderte ningún evento.

¿Por qué Florida no adopta horario de verano permanente?

Aunque el estado aprobó una ley para adoptar el horario de verano todo el año, la medida no entra en vigor sin el visto bueno del Congreso de EE.UU., manteniéndose así el calendario de marzo y noviembre. Esta política sigue vigente para proteger uniformidad comercial y de transporte en todo el país.

Beneficios del cambio de horario en Florida

Tendrás mayor descanso: vas a ganar una hora extra de sueño la noche del cambio, que será del sábado 1 al domingo 2 de noviembre, por lo que tu descanso podría mejorar temporalmente.

Habrán amaneceres más claros: amanecerá más temprano, que será un beneficio para aquellas personas que inician sus actividades en las mañanas.

Beneficios en la seguridad matutina: la luz natural significa una mejora en la visibilidad matutina de los peatones, ciclistas, conductores, etc.

Ahorro energético matinal: al usar menos iluminación artificial por la mañana, se puede reducir ligeramente el consumo eléctrico en hogares y oficinas.

Reajuste biológico natural: para muchas personas, el horario estándar se alinea mejor con los ritmos circadianos, favoreciendo la regulación del sueño y el estado de ánimo.