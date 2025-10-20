Con la profundización del otoño, los estadounidenses se preparan para el ritual semestral de ajustar los relojes y regresar al horario estándar, también conocido como horario de invierno. Este cambio, conocido popularmente como “fall back” o “caída hacia atrás,” ofrece a la mayoría de los residentes una hora extra de sueño, a la vez que resulta en atardeceres más tempranos y mañanas más largas. El objetivo inicial de este cambio, implementado formalmente en 1918, fue la conservación de energía durante la Primera Guerra Mundial, un propósito que ha impulsado su permanencia y extensiones a lo largo de los años.

El cambio oficial del horario de verano (daylight saving time) al horario estándar en 2025 ocurrirá el domingo 2 de noviembre a las 2 a.m. hora local. En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora, pasando de la 1:59 a.m. a la 1:00 a.m. Es importante recordar que no todas las regiones de EE. UU. participan en este ajuste, incluyendo a Hawái, la mayor parte de Arizona, y algunos territorios insulares, que mantienen el horario estándar todo el año.

La práctica del horario de verano, estandarizada por la Ley de Hora Uniforme de 1966 y extendida en 2005, contrasta con el “spring forward” (adelantar el reloj) que tendrá lugar en la primavera de 2026. Específicamente, el horario de verano se reanudará el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2 a.m. hora local, momento en el que los relojes se adelantarán. A pesar de su larga historia, el cambio de hora sigue siendo un tema de debate constante en el país, con legisladores y ciudadanos divididos sobre si sus beneficios justifican la interrupción de los patrones de sueño y las rutinas diarias.

La controversia se centra en si es mejor tener más luz por las mañanas para actividades como la escuela y el trabajo o preferir la luz extra por las tardes para el ocio. Regiones como Hawái, la mayor parte de Arizona, Guam, Puerto Rico y otros territorios insulares se han eximido de la práctica de cambiar el reloj. Aunque voces políticas han sugerido eliminar el cambio de hora por completo, hasta la fecha no se ha alcanzado un consenso que ponga fin a la necesidad de ajustar los relojes dos veces al año.

Fechas y horas exactas del cambio de horario en EE. UU. 2025

El cambio de hora en Estados Unidos para el año 2025 está programado para el domingo 2 de noviembre a las 2:00 a.m., momento en que la mayoría de los relojes deben atrasarse una hora, pasando de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m.. Este ajuste marca el final del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) y el inicio del horario estándar.

En la mayoría de los estados, esta medida es obligatoria, aunque existen excepciones como Hawái, la mayor parte de Arizona, y algunos territorios estadounidenses donde no se realiza el cambio.​

Fecha del cambio: domingo 2 de noviembre de 2025.​

Hora exacta: a las 2:00 a.m., se debe atrasar el reloj una hora, quedando en 1:00 a.m..​

Se “gana” una hora de sueño esa noche.​

Cambio de horario en Estados Unidos 2025: esta es la fecha que inicia el verano en USA y los estados que deben cambiar sus relojes

Procedimiento y recomendaciones para el cambio de hora en EE. UU. 2025

Si el reloj es automático (como en teléfonos móviles y computadoras), el cambio se realiza por sí solo; en el caso de relojes analógicos y dispositivos manuales, es recomendable ajustarlos antes de irse a dormir la noche anterior.​

Este ajuste aplica en la mayor parte del país, salvo las excepciones mencionadas, y es importante para evitar confusiones en actividades diarias, viajes y programación de eventos.​