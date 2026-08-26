Eden Masliah tenía claro que la universidad no era el camino que quería seguir. La creadora de contenido, nacida en Montreal y actualmente de 21 años, siempre sintió que le costaba adaptarse al sistema educativo, pero esa decisión terminó coincidiendo con el crecimiento de su carrera en las redes sociales y con la posibilidad de comprar su propio apartamento en Nueva York.

Masliah comenzó a crear videos cuando tenía alrededor de 11 años, cuando abrió su canal de YouTube, y posteriormente llegó a TikTok a los 16.

A los 17 años se mudó a Nueva York y comenzó a estudiar comercialización de moda en LIM College mientras hacía videos sobre su vida estudiantil, además de contenidos de tipo “Get Ready With Me” y vlogs.

Dejó la universidad para dedicarse a crear contenido

A mitad de sus estudios, la joven se dio cuenta de que la carrera que había elegido tampoco la convencía. Yo estaba como: ‘Dios mío, quiero dejar la universidad tanto’”, recordó en conversación con People. Su madre le recomendó continuar hasta obtener un título asociado, pero Masliah finalmente decidió abandonar los estudios.

Para entonces, sus ingresos como creadora ya eran suficientes para pagar su alquiler y mantenerse por sí misma.

“Me di cuenta de que todo lo relacionado con comercialización y marketing no era exactamente lo que quería. Era simplemente lo que me parecía más atractivo si tenía que estudiar algo, y en realidad nunca quise estudiar algo”, explicó.

Eden Masliah abandonó sus estudios a mitad de la carrera porque se dio cuenta de que no era lo que quería y sus ingresos como creadora ya le permitían sostenerse. (Foto: @edenmasliah / Instagram)

El dinero de TikTok y sus primeros ahorros

Aunque dejar la universidad representaba un riesgo, Masliah asegura que la creación de contenido comenzó a darle cierta estabilidad. Como es canadiense y TikTok Shop no está disponible en Canadá, gran parte de sus ingresos proviene de acuerdos con marcas, algunos de los cuales comenzaron a llegar poco después de su mudanza a Nueva York.

Al principio, sin embargo, sus finanzas eran bastante variables. “Era muy inestable”, admitió.

Los pagos de algunas colaboraciones podían tardar entre tres y cinco meses, por lo que tenía que administrar cuidadosamente el dinero que recibía.

Con el tiempo, empezó a guardar hasta el 50% de los ingresos de los acuerdos más grandes y terminó acumulando aproximadamente $250,000 en ahorros, en parte porque como trabajadora independiente debía reservar dinero para pagar impuestos.

Cómo terminó comprando una vivienda de $740,000

La compra de una propiedad tampoco estaba inicialmente en sus planes. Durante dos años compartió un apartamento en East Village, pero comenzó a buscar una vivienda más grande porque necesitaba espacio para su ropa y para grabar contenido. “Todo era muy pequeño, todo era muy caro y nada era bonito en Manhattan”, contó.

Además de sus ahorros, Masliah pudo utilizar dinero que su padre le había dejado a ella y a su hermana tras su fallecimiento. Según explicó, esos fondos tenían una condición: solo podían utilizarse para comprar una vivienda o realizar una inversión.

Con ambas fuentes de dinero, comenzó a buscar propiedades de menos de $1 millón y finalmente encontró un apartamento por $740,000.

Logró ahorrar cerca de $250,000 dólares gracias a su disciplina de guardar hasta el 50% de sus ganancias, lo que le ayudó a comprar su primera vivienda a los 21. (Foto: @edenmasliah / Instagram)

La propiedad tenía una particularidad que terminó convenciendo a la joven: aunque era un co-op (tipo de propiedad residencial donde no se compra el inmueble directamente, sino acciones de la corporación o sociedad cooperativa que es dueña del edificio), funcionaba de manera similar a un condominio y permitía alquilar la vivienda, algo poco habitual en este tipo de edificios.

“Cuando encontré este apartamento, era un co-op, pero funcionaba como un condominio. Era un edificio de 10 personas y podías alquilar tu apartamento, algo inaudito. Era como encontrar un diamante en bruto”, relató.

Una renovación de $60,000

El apartamento no llegó listo para mudarse. Masliah comenzó a renovarlo y calculó que gastaría alrededor de $60,000 en las obras, sin contar todo el mobiliario que todavía necesitaba comprar.

La joven también reconoce que comprar una vivienda a los 21 años le genera sentimientos encontrados, especialmente porque parte del dinero utilizado provino de una herencia.

“Siento que nunca sentí que fuera completamente un logro mío”, confesó. “Obviamente, fue un enorme privilegio recibir una suma de dinero tras la muerte de mi padre. Así que nunca me sentí completamente orgullosa porque pensaba: ‘No lo hice completamente por mi cuenta. Entonces, ¿realmente puedo estar orgullosa?’”.

Adquirió un apartamento por $740,000 dólares combinando sus ahorros y una herencia condicionada de su padre. (Foto: @edenmasliah / Instagram)

Masliah también reconoció que entiende la preocupación de muchos jóvenes que sienten que nunca podrán comprar una vivienda.

“Entiendo perfectamente la conversación de las personas que tienen mucho miedo de que nunca podrán ser dueñas de una vivienda y vivir cómodamente. Es un problema realmente devastador y es muy triste”, agregó.

Aunque considera que su apartamento podría ser solo un paso en su vida, espera que los muebles y objetos que está comprando puedan acompañarla durante muchos años.