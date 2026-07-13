Los escolares deberán despedirse de las vacaciones de verano para iniciar la temporada escolar 2026-2027. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Los escolares deberán despedirse de las vacaciones de verano para iniciar la temporada escolar 2026-2027. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Con el fin de las vacaciones de verano, las familias situadas en ya se están preparando para el inicio del nuevo ciclo escolar. La planificación es importante para que los menores regresen a las aulas de manera exitosa y el primer paso es conocer el calendario. Recientemente, las autoridades locales han confirmado los días de retorno, los cuales son diferentes según la zona. Esta nota te revelará las fechas exactas.

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Es importante señalar que los condados del estado mencionado finalizaron su periodo escolar 2025-2026 entre el 21 de mayo y 4 de junio, lo que permitía que los estudiantes pueden disfrutar de las vacaciones de verano.

Por ejemplo, las instituciones educativas del condado de Palm Beach concluyeron sus actividades escolares el pasado 29 de mayo, mientras que las escuelas de Miami-Dade vivieron una situación diferente al cerrar su puertas el 4 de junio.

Luego de un periodo de descanso de más de dos meses, las escuelas de Florida Central ya definieron oficialmente los días en que los alumnos volverán a las aulas para poner en marcha el nuevo ciclo escolar 2026-2027.

Después de aproximadamente dos meses, los escolares de Florida Central regresarán a las aulas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Después de aproximadamente dos meses, los escolares de Florida Central regresarán a las aulas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Fechas de regreso a clases en Florida Central por condado

Con una información otorgada por , estas son las fechas oficiales donde tus menores hijos podrán retornar a clases según el condado donde residas.

Condado de Florida CentralFecha de regreso a clases
Lake10 de agosto
Seminole10 de agosto
Osceola10 de agosto
Brevard10 de agosto
Volusia10 de agosto
Polk11 de agosto
Orange11 de agosto
Las escuelas de cada condado de Florida ya tiene definido la fecha que deben recibir a los alumnos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Las escuelas de cada condado de Florida ya tiene definido la fecha que deben recibir a los alumnos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

También habrá ferias, entrega de útiles y eventos gratuitos en Florida Central por regreso a clases

Con esta nueva temporada de regresos a clases en Florida Central, distintas ciudades y organizaciones han planificado eventos solidarios para apoyar la economía de los hogares y ofrecer a los alumnos una despedida de vacaciones de manera divertida. A continuación, te revelaré los principales eventos programados:

EventoDirecciónFecha¿Qué tener en cuenta?
Florida Kids & Family Expo22 y 23 de agostoOrange County Convention Center – OrlandoEntradas desde $10
Back to School Donation Drivedesde el 8 de julio hasta el 6 de agostoThe Learning Experience Windermere-
Horizon West Kids Expo15 de julioUrban Air Adventure Park – HamlinNiños entrarán gratis, pero deben registrarse previamente.
Project Kid Connect18 de julioLake County Sheriff’s Office South Lake District – ClermontEntrega de mochilas equipadas con útiles escolares.
Back to School Giveaway23 de julioSanford Civic CenterEntrega de útiles escolares y recursos para las familias.
Family Promise Back to School Bash25 de julioCalvary Orlando – Winter ParkMochilas gratuitas, útiles escolares, etc.
Back to School Jam25 de julioChambers Park Community Center – KissimmeeEntrega gratuita de útiles escolares, música en vivo y Kids Zone.
Free Backpack Giveaway1 de agostoBarnett Park – OrlandoMochilas y útiles escolares gratuitos.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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