La comunidad migrante en Estados Unidos enfrenta un nuevo motivo de preocupación tras revelarse un acuerdo de colaboración entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según informes recientes, el IRS comenzaría a compartir información confidencial de algunos migrantes con antecedentes penales o con órdenes de deportación, lo que ha sembrado el temor en muchas personas que ahora dudan en presentar sus impuestos.

La preparadora fiscal Dora Rodríguez, con más de una década de experiencia y propietaria del negocio “Confianza Taxes and Insurance”, explicó en declaraciones a Telemundo que ha notado un incremento en la desconfianza entre sus clientes migrantes.

“Mucha de nuestra comunidad hispana ha estado con temor de presentar o no presentar sus impuestos, ha habido muchas dudas al respecto”, señaló Rodríguez.

¿Qué dice el IRS sobre el acuerdo?

Frente a la alarma generada, un vocero del IRS aseguró que el intercambio de datos solo aplicará a personas con antecedentes penales o con órdenes activas de deportación. Es decir, los contribuyentes migrantes sin historial criminal ni procesos migratorios pendientes no serían afectados por este acuerdo.

Las autoridades fiscales recomiendan a los migrantes que no tienen ningún problema con la ley continuar declarando sus impuestos con normalidad, ya que no estarían en riesgo.

¿Qué incluye el acuerdo entre IRS e ICE?

El diario The New York Times reveló que el pacto entre el IRS y el ICE se encuentra aún en proceso de definición. De acuerdo con un borrador filtrado, la colaboración no incluiría la entrega completa de información tributaria, sino que se limitaría a confirmar si una dirección proporcionada por ICE es correcta. Esta medida, aunque más restringida que las solicitudes anteriores, sigue generando preocupación entre la comunidad inmigrante.

En el pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había solicitado acceso a esta información fiscal, pero el IRS se había negado, alegando que violaría leyes federales de privacidad. El nuevo acuerdo plantea una excepción limitada, aunque su mera existencia ha encendido las alarmas.

Muchos migrantes temen declarar impuestos ante el riesgo de que su información sea compartida con ICE. (Foto: Getty Images) ×