Cada año millones de estadounidenses esperan con emoción ese momento en que Walmart anuncia oficialmente sus planes para el Black Friday. Y es que, seamos honestos, esta cadena suele marcar la pauta de toda la temporada de descuentos. Esta vez, tras la presentación de su nuevo concepto navideño WhoKnewVille, la compañía finalmente confirmó las fechas de lo que promete ser su evento más grande hasta ahora.

Durante años, Walmart ha liderado el juego en el Black Friday, y en 2025 no parece tener intención de ceder terreno. Con descuentos de hasta 60 %, miles de productos por menos de US$20 y la promesa de una experiencia de compra más rápida y sencilla, la empresa busca redefinir otra vez el concepto de “precio bajo todos los días”.

TRES GRANDES EVENTOS DE DESCUENTOS

Walmart no se conformará con un solo día de ofertas. Este año, su calendario se dividirá en tres eventos principales, diseñados para extender la emoción del Black Friday y ofrecer más oportunidades de ahorro:

Evento 1: del 14 al 16 de noviembre, disponible tanto en línea como en tiendas físicas.

Evento 2: del 25 al 30 de noviembre, que comenzará de forma exclusiva en línea del 25 al 27 y se ampliará también a tiendas del 28 al 30.

Cyber Monday: el 1 de diciembre, únicamente en línea.

Y si eres miembro de Walmart+, hay un beneficio extra: acceso anticipado de cinco horas antes del inicio oficial de cada evento, comenzando a las 7 p.m. (hora del Este) la noche previa.

Este año, el Black Friday en Walmart será de tres eventos (Foto: Walmart)

DESCUENTOS QUE LLAMAN LA ATENCIÓN

Entre los artículos que ya se adelantaron, hay verdaderas oportunidades. Por ejemplo, el televisor TCL QLED 4K Google TV de 98 pulgadas pasará de US$1,798 a US$998, y la aspiradora inalámbrica Dyson V12 Detect Slim bajará de US$729 a US$399.99.

También aparecen productos de belleza, juguetes, moda y hogar:

Set de juego de viaje Barbie Malibu: de US$21.88 a US$12.00.

Perfume Calvin Klein Obsession 3: de US$97 a US$31.50.

Pendientes Cate & Chloe Lauren con cristales Swarovski: de US$130 a US$15.99.

Manta Cozy Haven: US$13.00.

Cricut Explore 3: de US$410 a US$197.99.

Vaqueros Levi’s Signature: de US$24.98 a US$15.00.

INICIA LA ÉPOCA NAVIDEÑA

No es solo una cuestión de descuentos; el anuncio de Walmart marca oficialmente el inicio de la temporada navideña para millones de consumidores en Estados Unidos. A partir del 14 de noviembre, la maquinaria del Black Friday se pone en marcha, y lo que hace esta compañía suele replicarse en el resto de los grandes minoristas.

Si tienes en mente adquirir tecnología, juguetes o ropa de marca, este es el momento de estar atento. Con los precios confirmados y las fechas ya sobre la mesa, lo mejor es planificar con antelación y aprovechar las ventajas que ofrece Walmart +. Y es que son millones los que aprovechan tales ofertas para adelantar compras navideñas.

Millones de estadounidenses aprovechan el Black Friday para adelantar sus compras navideñas (Foto: Walmart)

