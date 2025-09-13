Walmart, el gigante minorista que nunca deja de reinventarse, ha anunciado seis transformaciones clave que marcarán un antes y un después en la forma de comprar tanto en sus tiendas físicas como en la web. Estas innovaciones, presentadas en el Walmart Marketplace Summit 2025, apuntan a integrar más tecnología, acelerar entregas, ofrecer nuevas opciones de pago y apoyar a vendedores independientes, todo con el objetivo de reforzar su posición frente a la feroz competencia del comercio electrónico.

LOS CAMBIOS INNOVADORES QUE WALMART IMPLEMENTARÁ

1. Códigos QR para una experiencia más inteligente

La primera novedad llegará con los códigos QR inteligentes, que debutarán en la tienda de Cypress, Texas. Estos pequeños cuadros digitales permitirán a los clientes explorar diferentes estilos, sabores o versiones de un mismo producto con solo escanearlos desde su teléfono.

Más allá de la comodidad, la estrategia busca tender un puente entre la experiencia física y el vasto catálogo online de Walmart, facilitando que cada cliente encuentre justo lo que necesita sin perder tiempo.

Walmart es una de las empresas más grandes del mundo, reconocida por su objetivo de "ayudar a la gente a ahorrar dinero y vivir mejor" (Foto: AFP)

2. Más visibilidad para productos independientes

Walmart también quiere darle mayor visibilidad a productos independientes y a su propia oferta online. Muchos de los artículos exclusivos que hasta ahora solo se podían encontrar en internet comenzarán a tener presencia en las tiendas gracias a herramientas promocionales mejoradas. Con esto, la compañía no solo amplía las opciones para los compradores, sino que también abre la puerta a más emprendedores que deseen vender en su plataforma.

3. Entregas más rápidas en nuevas ciudades

Otro de los grandes cambios será la expansión del servicio de entregas rápidas. A partir de este año, ciudades como Little Rock, Columbus, Cincinnati, Indianápolis, Pittsburgh, San Antonio y Orlando podrán disfrutar de envíos al día siguiente. Este movimiento refuerza la idea de que Walmart no quiere que la inmediatez sea un lujo, sino una parte fundamental de la experiencia de compra digital.

La estrategia de Walmart se basa en ofrecer productos a precios bajos todos los días (Foto: AFP)

4. Inteligencia artificial para mejorar tu experiencia

La inteligencia artificial también será protagonista en esta transformación. Con nuevas herramientas, los vendedores podrán crear mejores descripciones de productos, gestionar su inventario con mayor precisión y resolver dudas de clientes las 24 horas del día. Para el consumidor, esto se traduce en información más clara, menos errores y una navegación más intuitiva, lo que convierte al proceso de compra en algo más simple y confiable.

5. Nuevo programa de asesores para vendedores

Además, Walmart pondrá en marcha un programa de asesores dedicados para vendedores independientes. Aunque pueda parecer un cambio interno, su efecto llegará directo al cliente: al recibir apoyo especializado, los vendedores podrán ofrecer precios más competitivos, una variedad más amplia de productos y un servicio de mayor calidad. En otras palabras, la mejora en el soporte empresarial se reflejará en una experiencia de compra más completa para el consumidor.

6. Compra ahora y paga después en Canadá

Finalmente, la compañía explora nuevas formas de pago con la introducción del “compra ahora y paga después” en Canadá, de la mano de Klarna. Esta opción, disponible a través de un código QR en caja, permite dividir el costo de la compra en cuotas más manejables. Aunque por ahora está limitada al mercado canadiense, no sería extraño que pronto aterrice en Estados Unidos.

Para muchos clientes, esta modalidad flexible representa un respiro frente a presupuestos ajustados, y refuerza el compromiso de Walmart de adaptarse a las necesidades de todos sus públicos.

