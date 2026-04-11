Cuando un matrimonio ya no funciona, muchas parejas optan por ponerle fin de manera legal a la relación y dar inicio a una nueva etapa. Aunque en algunos casos el proceso se resuelve de forma amistosa y relativamente rápida, en otros las diferencias sobre bienes, custodia o manutención pueden hacer que el trámite se vuelva largo, desgastante y más caro de lo previsto. Por eso, a continuación te contamos cuánto cuesta divorciarse en Nueva York en 2026 y qué factores influyen en el monto final.

¿Divorcio sin pelea o con conflicto? Averigua cómo cambian los costos en Nueva York en 2026 (Foto: Freepik)

¿CUÁNTO CUESTA DIVORCIARSE EN ESTADOS UNIDOS?

En Estados Unidos, el costo de un divorcio puede variar de forma drástica, desde algunos cientos de dólares hasta US$30,000. Todo dependerá si no se llega a una conciliación, hay conflictos y abogados, por lo que el proceso se vuelve largo y caro. A ello, hay que sumar el desgaste emocional que implica para ambas partes.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en EE.UU. se registran millones de matrimonios al año, pero cerca de 700,000 divorcios. Entonces, ¿cuánto hay que desembolsar para separarse legalmente de tu esposa o esposo?

Divorcio de mutuo acuerdo (sin disputas) en EE.UU.

Tasas judiciales: entre US$300 y US$500

entre US$300 y US$500 Asesoría legal básica (opcional): entre US$500 y US$3,000

entre US$500 y US$3,000 Total estimado: de US$1,000 a US$3,500

Divorcio sin acuerdos (no hay consenso por custodia d hijos, propiedades y dinero)

Asesoría legal: entre US$200 y US$500 por hora

entre US$200 y US$500 por hora Procesos judiciales: al llevar meses o incluso años los montos se elevan

al llevar meses o incluso años los montos se elevan Total estimado: entre US$10,000 y US$30,000, incluso más

Tomar la decisión de divorciarse no es sencillo. Lo es aún menos cuando existen hijos menores de edad | Foto: Pixabay / Referencial

¿Y CUÁNTO CUESTA DIVORCIARSE EN NUEVA YORK?

Al ser uno de los estados más caros de EE.UU., divorciarse en Nueva York resulta ser más costoso que el promedio nacional, pues solamente presentar la solicitud puede costar alrededor de US$335 en tasas judiciales básicas, pero hay más que desembolsar, publica El Diario.

Divorcio sin disputa: entre US$1,500 y US$5,000

entre US$1,500 y US$5,000 Divorcio con conflicto: entre US$10,000 y US$50,000 o más

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN EL MONTO FINAL?

El elemento que más encarece un divorcio en Nueva York son los honorarios legales, en especial en la ciudad, donde las tarifas por hora suelen ser mucho más elevadas. A esto se suma que el proceso puede alargarse cuando existen desacuerdos sobre reparto de bienes, contratos de alquiler, nivel de ingresos o acuerdos de custodia.

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