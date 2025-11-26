Visitar los icónicos parques nacionales de Estados Unidos será más caro para los turistas internacionales debido a un nuevo esquema de tarifas anunciado por el Departamento del Interior. La medida forma parte de lo que el Gobierno describe como una “estructura de tarifas enfocada en residentes”, con la que busca priorizar a las familias estadounidenses y garantizar que quienes ya contribuyen con sus impuestos mantengan acceso a precios accesibles.

A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor el aumento más drástico: el pase anual para turistas extranjeros costará US$250, más del triple del precio estándar que seguirán pagando los residentes estadounidenses (US$80).

Según el organismo, esta diferencia permitirá que los visitantes internacionales “contribuyan de forma justa al mantenimiento y modernización” del sistema de parques, que administra más del 70% de las tierras públicas federales.

Nuevo cobro por persona

Además del pase anual, quienes decidan entrar sin adquirirlo enfrentarán un cargo especial de US$100 por persona, sumado al costo regular de entrada. Esta tarifa se aplicará en 11 de los parques más visitados, entre ellos Grand Canyon, Rocky Mountain, Yellowstone y Yosemite.

Los residentes de EE.UU. mantendrán precios preferenciales bajo la nueva estructura. | Crédito: Crédito Daniel SLIM / AFP

El secretario del Interior, Doug Burgum, sostuvo que estos cambios garantizan que los contribuyentes estadounidenses mantengan acceso preferencial, mientras los turistas extranjeros aportan más al financiamiento del sistema.

El anuncio llega en un momento en el que el turismo extranjero hacia EE.UU. sigue a la baja. Yellowstone, por ejemplo, registró un descenso marcado: de cerca del 30% de visitantes internacionales en 2018 a solo 14.8% en 2024. Cambios en políticas migratorias, tarifas y controles han influido en esta caída.

La medida también se enmarca en el impacto del cierre de gobierno más prolongado en la historia, que dejó al Servicio de Parques Nacionales con menos personal y recursos. La National Parks Conservation Association estimó pérdidas de US$41 millones en tarifas no recaudadas.

Días gratis solo para residentes

El Departamento del Interior añadirá “días patrióticos gratuitos solo para residentes”, que incluirán Memorial Day, el fin de semana del 4 de Julio y el 14 de junio (Día de la Bandera / cumpleaños del presidente Trump).

El aumento refleja la estrategia de EE.UU. de priorizar el acceso para sus ciudadanos. | Crédito: Apu GOMES / AFP

Además, se lanzará una plataforma de reservas modernizada y se ampliará el acceso para motociclistas, considerado como la actualización más significativa del sistema en décadas.

Estados Unidos se suma así a otros destinos como Egipto, Tailandia y Camboya, que aplican precios más altos a turistas extranjeros en parques y atracciones naturales.

