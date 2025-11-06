Marta Renderos experimentó un momento sumamente traumático cuando se encontraba en el aeropuerto de Salt Lake City, situado en Utah. Sucede que distintos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la interceptaron con el propósito de arrestarla. Después de este suceso , su hermana, Abigail, decidió contar la realidad de los hechos.

En un video difundido por Univision Noticias, se visualiza a la madre salvadoreña intentando desprenderse de los uniformados federales y gritando a más no poder. Sin embargo, esto no fue suficiente para que alguien lograse intervenir a fin de que sea liberada.

Aunque en las imágenes parece que los agentes federales de inmigración solo la estaban sujetando, Abigail explicó que su hermana recibió un trato inhumano en ese preciso momento.

Este es el momento en que Martha Renderos es detenida por agentes federales de inmigración. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Le quitaron la identificación a mi hermana (Marta) y la tiraron contra el piso. Le cayeron como cuatro personas encima a ella”, explicó la mujer inmigrante al medio citado.

Si bien intentó convencer a las autoridades que Marta poseía su documentación en regla, hicieron caso omiso y no dudaron en detenerla por una simple razón: tenía una orden de deportación por no haber asistido a su cita migratoria.

Lo último indicado es totalmente sorpresivo para Abigail Renderos, pues afirmó que en ninguna ocasión el Departamento de Inmigración realizó una cita formal hacia su hermana.

Abigail siente una profunda tristeza por la detención de su hermana en el aeropuerto de Utah. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Extraña a sus menores hijos

La situación ha sido sumamente difícil para esta familia. Según las palabras de Abigail, su hermana Martha está profundamente devastada, pues está separada de sus cuatro hijos, quienes aún son menores de edad.

“El alejamiento que tiene ella con los niños y el sufrimiento que están teniendo los niños ahorita. (...) Yo trato día a día de ser fuerte, pero cuando llega la noche, me pongo mal por ellos. Me duele mucho”, añadió.

A pesar del panorama, Abigail le ha pedido una sola cosa a Marta: mostrar su fortaleza en estos momentos. Le recuerda que no estará sola, pues su familia estará brindándole ese apoyo que necesita en estos duros momentos.