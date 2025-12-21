Con la llegada oficial del solsticio de invierno en Nueva York, sus residentes deberán estar preparados ante la transición climática en la semana de Navidad. Los recientes pronósticos han emitido la presencia de fenómenos meteorológicos que tendrían un impacto considerable en los planes de viaje y las actividades al aire libre. En esta nota, te brindaré más detalles al respecto.

El Equipo de Alerta Meteorológica de CBS News precisó que los cambios climáticos ya se registraron este domingo 21 de noviembre, ya que en esta ciudad se han presenciando ráfagas entre 32 y 48 km/h.

Debido a vientos de velocidad moderada, Nueva York podrá registrar valores que llegarían a 40°F, con sensaciones térmicas que descenderían hasta los 30°F. Es decir, en un principio el cielo estará cubierto, pero el sol se abrirá paso de manera progresiva durante el día.

La ciudad de Nueva York puede registrar temperaturas de hasta 40°F. (Crédito: Freepik)

Qué clima se espera en Nueva York durante la semana de Navidad

El medio citado precisó que, durante la semana de Navidad, la ciudad de Nueva York podría registrar nieve y lluvias. La combinación de ambas condiciones climáticas perjudicarían completamente los viajes planeados por temporada navideña.

Los pronósticos indican que la nieve se hará presente en esta zona desde la noche del lunes 22 hasta la mañana del martes 23 de diciembre. Esto quiere decir que muchas áreas de esta ciudad acumularán nevadas previo a la aparición de lluvia.

Se estima que la caída de nieve promedie entre 1 a 3 pulgadas, con la advertencia de que los sectores al noreste de la Gran Manzana podrían registrar acumulados máximos de hasta 4 pulgadas. A continuación, te brindaré detalladamente qué acumulaciones registrarán las localidades de esta ciudad el próximo martes.

Monticello: 4.6 pulgadas

4.6 pulgadas Sparta: 4.2 pulgadas.

4.2 pulgadas. Morristown: 4.1 pulgadas.

4.1 pulgadas. Pougghkeepsie: 2.2 pulgadas.

2.2 pulgadas. Newburgh: 1.6 pulgadas.

1.6 pulgadas. New Brunswick: 1.5 pulgadas.

1.5 pulgadas. New York: 1.5 pulgadas.

1.5 pulgadas. Greenwich: 1.3 pulgadas.

1.3 pulgadas. Riverhead: 1.3 pulgadas.

1.3 pulgadas. Brentwood: 0.9 pulgadas.

0.9 pulgadas. Montauk: 0.2 pulgadas.

0.2 pulgadas. Belmar: 0.1 pulgadas.

0.1 pulgadas. Toms River: 0.1 pulgadas.

En distintas localidades de Nueva York podrán registrar nevadas entre el lunes 22 y martes 23; sin embargo, desaparecerán a vísperas de Navidad. (Crédito: Charly Triballeau / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿Habrá Navidad Blanca en la ciudad de Nueva York?

Si bien días previos a la Navidad habrá algo de nieve en distintas localidades que conforman esta ciudad, los pronósticos meteorológicos revelan que no habrá Navidad Blanca para el 25 de diciembre, ya que se esperan lluvias y temperaturas por encima de los 32°F.

