El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) difundió un video que ha causado polémica en las redes sociales. En el clip, se ven imágenes de arrestos de inmigrantes acompañadas de la famosa canción de “Pokémon”, con el mensaje “Gotta Catch ’Em All” (“Atrápalos a todos”).

La pieza audiovisual muestra escenas de Ash Ketchum, pokébolas y, al final, cartas falsas de Pokémon en las que aparecen los detenidos, sus supuestos delitos y las banderas de sus países.

Cada carta etiqueta a los arrestados como “ilegales” y señala su “debilidad” con el símbolo de hielo, un juego de palabras que alude tanto al tipo de Pokémon como a ICE, la agencia estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas.

Las imágenes muestran a los detenidos en cartas falsas que incluyen sus supuestos delitos y las banderas de sus países. (Foto: @DHSgov / X)

El video, publicado ayer, acumula millones de reproducciones y muchos usuarios se preguntan si Nintendo tomará medidas legales por el uso de imágenes de la serie animada.

Cabe agregar que la franquicia Pokémon es copropiedad de Nintendo, Game Freak y Creatures, y todo indica que no estarán contentos, pues la marca se asocia a un entretenimiento familiar, mientras que el clip menciona delitos como asesinato, contrabando humano y abuso infantil.

Nintendo tiene fama de ser muy estricto con la protección de sus derechos. Hace poco ganó una demanda contra un modder de la consola Switch que tuvo que pagar 2 millones de dólares para evitar un juicio.

En la misma semana, la empresa también se impuso en un caso contra el fabricante de accesorios Genki, acusado de infringir su marca con anuncios falsos de una supuesta “Switch 2”.

Nintendo, conocida por proteger con rigor su propiedad intelectual, aún no responde sobre si autorizó este uso. (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)

Según el medio británico Metro, los documentos judiciales mostraron que Genki quedó prohibido de usar cualquier logotipo, diseño o colores que pudieran confundirse con los de Nintendo. Por eso muchos se preguntan si la compañía responderá igual de fuerte ahora que el gobierno de EE. UU. ha utilizado su imagen.

En redes sociales, algunos usuarios bromearon con la situación. Uno compartió una imagen de Pikachu llamando a la oficial Jenny, la policía que aparece en casi todas las ciudades del universo Pokémon.

Nintendo incluso tiene un correo electrónico exclusivo para que los usuarios reporten casos de piratería.

En redes sociales, usuarios cuestionan la legalidad del clip y bromean con que la compañía podría emprender acciones contra el gobierno estadounidense. (Foto: @DHSgov / X)

En su sitio web, la empresa explica que el copyright es un derecho exclusivo para reproducir o distribuir sus obras, que incluye código de software, música, personajes, empaques, manuales y arte de sus juegos.

Por su parte, The Pokémon Company aclara que el “fan art” solo está permitido de forma personal y sin fines comerciales.

El video publicado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que usa imágenes de Pokémon

