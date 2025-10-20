Los expertos en huracanes están alertando sobre una alta probabilidad de que se forme una tormenta en el Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) le dio un 30% de posibilidades de desarrollo a una onda tropical que se está moviendo desde África hacia el oeste. Esto es mucho más alto que el 10% que normalmente se asigna a ondas nuevas.

Si esta onda se fortalece y se convierte en tormenta, se llamará Melissa, el próximo nombre en la lista de la temporada de huracanes del Atlántico 2025. Por ahora, es solo un grupo desorganizado de lluvias y tormentas ubicado en el centro del Atlántico, al este de las Antillas Menores, moviéndose hacia el oeste a unas 17 millas por hora.

Meteorólogos de AccuWeather advirtieron que este sistema podría convertirse en una amenaza para el Caribe, América Central y posiblemente Estados Unidos antes de que termine octubre.

Brian Shields, conocido como Mr. Weatherman en YouTube, comentó que dos modelos importantes de pronóstico muestran que la onda podría convertirse en huracán.

El modelo estadounidense GFS predice que podría alcanzar fuerza de huracán a finales de la próxima semana mientras avanza por el Caribe, posiblemente girando hacia el norte en dirección a la costa sureste de EE.UU.

El modelo europeo muestra una trayectoria similar, acercándose a Florida. Aunque no se sabe con certeza qué tan fuerte será ni por dónde pasará, los meteorólogos creen que las cálidas aguas del Caribe podrían hacer que se intensifique rápidamente.

En X, el NHC dijo: “Una onda tropical se encuentra en el Atlántico central. Es posible un desarrollo gradual en los próximos días mientras se mueve hacia el oeste a entre 15 y 20 mph”.

Además, dijeron que, aunque no se convierta en tormenta, traerá fuertes lluvias y vientos a las Islas de Barlovento este fin de semana, y luego cruzará el Caribe durante la próxima semana.

Por su parte, el grupo Florida Storm Chasers advirtió que Florida podría estar en la trayectoria del sistema en los próximos 10 días. “La buena noticia es que tendremos tiempo para vigilarlo”, dijeron.

Aunque hay varias posibilidades sobre su trayectoria, una de ellas lo llevaría a acercarse a la costa este de EE.UU.

El experto de AccuWeather, Alex DaSilva, explicó que si la onda supera factores como el aire seco y los vientos fuertes, podría fortalecerse rápidamente en las cálidas aguas del Caribe.

