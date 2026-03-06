Aunque una gran cantidad de contribuyentes ya presentó su declaración de impuestos desde el pasado 26 de enero, todavía son muchos los que no han cumplido con esta obligación, ya sea por falta de tiempo, desconocimiento de los requisitos o dudas sobre los formularios que deben completar. Para quienes residen en Nueva York, presentamos a continuación una guía completa y actualizada sobre cómo realizar el trámite, qué documentos preparar, cuáles son los plazos clave de la temporada y más.

SI VIVES EN NUEVA YORK, ¿QUÉ IMPUESTOS DECLARAS?

Impuesto federal sobre la renta (IRS). Con tramos progresivos del 10% al 37% en 2026.

Con tramos progresivos del 10% al 37% en 2026. Impuesto estatal de Nueva York (New York State Personal Income Tax). Con tasas aproximadas del 4% al 10.9% según ingresos.

Con tasas aproximadas del 4% al 10.9% según ingresos. Si vives en la Ciudad de Nueva York. Impuesto local de la ciudad (NYC Income Tax), con tasas de alrededor de 3.078% a 3.876%.

Fechas clave este 2026

Inicio de la temporada de impuestos: lunes 26 de enero de 2026

lunes 26 de enero de 2026 Fecha límite de la temporada de impuestos: miércoles 15 de abril de 2026 (tanto para el IRS como para el estado de NY)

miércoles 15 de abril de 2026 (tanto para el IRS como para el estado de NY) Expats (a quienes viven fuera de EE.UU.): extensión automática para presentar su declaración hasta el 15 de junio de 2026, pero el pago igual vence el 15 de abril.

extensión automática para presentar su declaración hasta el 15 de junio de 2026, pero el pago igual vence el 15 de abril. ​Extensión formal: para quienes piden prórroga, normalmente pueden presentar sus declaraciones hasta el 15 de octubre de 2026. Pero ten en cuenta que mientras más tarden en hacerlo, su reembolso también se retrasará.

El pago de impuestos es un fuerte dolor de cabeza para los contribuyentes, pero existen maneras de hacer que ese monto que le debes al IRS sea algo menor (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿CÓMO HACER LA DECLARACIÓN?

Reúne documentos: W‑2, 1099, estados de cuenta bancarios, intereses, dividendos, pruebas de gastos deducibles, etc. Calcula tu declaración federal: eliges estado civil (soltero, casado conjunto, cabeza de familia), aplicas deducciones/ créditos y determinas ingreso imponible y reembolso o deuda. Usa esa información en tu declaración estatal de NY: Form IT‑201 si fuiste residente todo el año. Si eres residente en NYC: el impuesto de la ciudad se calcula dentro de la misma declaración estatal. Presenta electrónicamente (e‑file) y configura depósito directo para acelerar el reembolso.

FORMULARIOS QUE DEBES USAR EN TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

El Form IT‑201 es la declaración de impuesto sobre la renta para residentes de tiempo completo en NY. Clic aquí para leer sus instrucciones oficiales en el IT‑201‑I.

Esquema simplificado IT‑201

Paso 1: Datos del contribuyente (nombre, SSN o ITIN, dirección, condado, si eres residente NYC).

Paso 2: Estado civil para efectos de NY (igual que el federal en la mayoría de casos)

Paso 3: Ingreso federal y ajustes (se arrastra el ingreso bruto ajustado del IRS y se aplican adiciones y sustracciones específicas del estado).

Paso 4: Deducción estándar de NY o deducciones detalladas, más exenciones por dependientes.

Paso 5: Cálculo del impuesto usando tablas estatales y locales.

Paso 6: Créditos (como el Earned Income Tax Credit estatal que puede ser hasta 30% del federal, entre otros).

Paso 7: Pagos ya hechos (retenciones en W‑2, pagos estimados) y resultado final (reembolso o saldo).

El IRS es muy estricto al momento de procesar todo lo relacionado con la temporada de impuestos en Estados Unidos (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG, usando la IA de Gemini)

HERRAMIENTAS CON LAS QUE PUEDES APOYARTE

Calculadoras en línea: por ejemplo, calculadoras de impuesto de Nueva York que estiman cuánto pagarás combinando tasas federales, estatales y de NYC. Clic aquí para redirigirte a una.

por ejemplo, calculadoras de impuesto de Nueva York que estiman cuánto pagarás combinando tasas federales, estatales y de NYC. Clic aquí para redirigirte a una. ​Sitio del Departamento de Impuestos de NY (tax.ny.gov): formas IT‑201, instrucciones, tablas de impuestos y opciones de e‑file y pagos electrónicos, además de información sobre deudas tributarias.

formas IT‑201, instrucciones, tablas de impuestos y opciones de e‑file y pagos electrónicos, además de información sobre deudas tributarias. Organizaciones comunitarias y clínicas de VITA: ofrecen ayuda gratuita en español para contribuyentes de ingresos bajos y moderados.

¿QUÉ PASA SI NO PUEDO DECLARAR HASTA EL 15 DE ABRIL?

Si no puedes pagar todo lo que adeudas hasta el 15 de abril, lo más importante es no dejar de presentar la declaración, por lo que debes acercarte al IRS para acordar cómo pagar el saldo. De esa manera evitarás la multa por “no presentar”, que es mucho más alta que la de “no pagar”. Ahora, si necesitas más tiempo para llenar la declaración, pide una prórroga, pero recuerda que el pago sigue venciendo en abril.

Aunque no puedas pagar el total, al menos envía un pago parcial, que reducirá el saldo sobre el que se calculan intereses y multas. Luego solicita un plan de pagos a corto plazo (en línea hasta 180 días) o a largo plazo (con cuotas mensuales).

¿CÓMO PEDIR UNA PRÓRROGA HASTA OCTUBRE?

En caso no puedas declarar en abril, solicita una prórroga hasta octubre. Para ello debes presentar el formulario 4868, a más tardar el 15 de abril. Recuerda que esta solamente extiende el tiempo para presentar la declaración (hasta el 15 de octubre), pero no amplía el plazo para pagar; por lo tanto, el impuesto debe estimarse y abonarse en abril para evitar sanciones. También puedes solicitarlo a nivel estatal.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO CUMPLIR CON LA FECHA LÍMITE PARA DECLARAR MIS IMPUESTOS?

Si no presentas tu declaración de impuestos hasta la fecha límite, te aplicarán una multa estándar del 5% de cualquier impuesto adeudado por cada mes de retraso hasta un máximo del 25% del saldo pendiente. Esa multa puede ser menor, siempre y cuando presentes una declaración o si obtienes una prórroga; en estos casos el monto a pagar por lo adeudado será del 0.5%.

