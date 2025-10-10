Ya pasó un mes desde que se inició el operativo ‘Midway Blitz’ en Chicago y ha ocasionado un profundo temor entre los residentes, especialmente, en aquellos inmigrantes latinos que llegaron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Ante la situación, distintas personas que se sitúan en la comunidad de Pilsen han explicado cómo afrontan esta situación.

Lisa Hamidani, una adulta mayor que reside desde hace décadas en la comunidad mencionada, cuenta a Univision Noticas que se sienten “aterrorizados” por la presencia de los agentes federales de inmigración . Es más, consideran seriamente si es necesario salir a las calles.

“(La comunidad) tiene mucho miedo. No salen ni a comprar sus necesidades, para comer, para seguir adelante”, declaró.

Lisa es una de las residentes que siente temor ante el operativo 'Midway Blitz'. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Desde otra perspectiva, Nellie Quintana, directora del negocio ‘Pilsen Viacrucis’, explica que la presencia de personas por las calles de Pilsen ha disminuido con este operativo migratorio impuesto por la Administración Trump .

“No están saliendo, no están consumiendo. De día y de noche, esto siempre estaba lleno y ahorita son poquitos por acá, poquitos por allá”, dijo.

Es más, dueños de restaurantes han sido testigos de arrestos de sus propios trabajadores por parte de las autoridades migratorias. Alegan que esto genera temor entre sus empleados, pues orientan por no asistir y cumplir con sus obligaciones laborales.

Nellie considera que, desde la aparición de este operativo, su negocio no ha sido el mismo de antes. Ha registrado pérdidas económicas. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Además, los clientes prefieren solicitar su orden y llevarlo a casa, pues no prefieren toparse con algún oficial de ICE mientras están disfrutando del pedido que realizaron.

Los negocios no han sido los únicos afectados por el operativo ‘Midway Blitz’, también los vendedores ambulantes que se posicionaban en las distintas calles de Pilsen. A pesar de esta nueva realidad, esta comunidad mantiene la esperanza de que todo regresará a la normalidad.