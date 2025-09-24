Una aparición inesperada sorprendió a quienes paseaban esta semana por una franja de 10 millas de playa en la costa de Texas. Los visitantes se encontraron con enormes masas gelatinosas que parecían salidas de una película de ciencia ficción, con algunas de ellas alcanzando el tamaño de varios autobuses.

“Esto es justo en la época en la que empiezas a verlas aparecer”, explicó Jace Tunnell, director de participación comunitaria del Harte Research Institute, al medio Chron.

Según el especialista, al menos diez de estos ejemplares han llegado a la arena en los últimos días, provocando asombro y temor.

Los ejemplares, avistados en una franja de 10 millas, tienen un tamaño que puede superar el de varios autobuses escolares. (Foto: TheToneman - Gulf Coast Snorkeling / YouTube)

La criatura en cuestión es una medusa gigante poco común, conocida popularmente como “pink meanie” por su tonalidad rosada y de nombre científico Drymonema larsoni.

Sus tentáculos pueden alcanzar hasta 21 metros (70 pies) de longitud —casi el largo de dos autobuses escolares— y su peso puede llegar a 22 kilos (50 libras).

Durante el final del verano y comienzos del otoño, estas medusas se acercan a la costa del Golfo de Texas para alimentarse de las abundantes medusas luna, explicó Tunnell.

“Si no hay medusas luna, mueren rápidamente. Si el agua se enfría, también mueren rápidamente. Así que poder verlas es bastante raro”, señaló.

Su método de caza es sorprendente: mientras las medusas luna viajan con las corrientes para alimentarse de plancton, las “pink meanies” extienden sus largos “brazos orales” que secretan jugos digestivos para descomponer a sus presas.

A pesar de su tamaño y de su apariencia intimidante, el contacto con ellas no representa un gran peligro para las personas. “El dolor sería de 2 sobre 10”, dijo Tunnell. En caso de una leve picadura, recomendó usar vinagre para retirar los tentáculos y disminuir la molestia.

Aunque su aspecto puede causar alarma, los especialistas aseguran que representan un peligro mínimo para las personas. (Foto referencial: KSAT 12 / YouTube)

El New York Post informa que estos seres fueron observados por primera vez en el Golfo en el año 2000, aunque en un inicio se pensó que eran una especie conocida del Mediterráneo.

Investigaciones posteriores confirmaron que se trataba de un tipo de medusa nunca antes identificado, una revelación científica que no llegó sino hasta 2011, casi 90 años después del último registro de una nueva especie de medusa.

Datos clave sobre las “pink meanies” (o medusas rosadas)

Las “pink meanies” (omedusas rosadas) son grandes medusas carnívoras de color rosa que se alimentan de otras medusas, como las medusas luna, y poseen tentáculos urticantes.

Descubiertas en el Golfo de México a principios de la década de 2000 y descritas oficialmente como una nueva especie en 2011, estas medusas son raras y pueden alcanzar un gran tamaño, con tentáculos que se extienden hasta 21 metros.

Aunque su nombre sugiere peligro, su picadura es leve para los humanos.

