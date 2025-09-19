En algún momento de tu vida, sentiste que el tiempo se te agotaba para llegar puntual a un destino y sueles apresurarte sin tener en consideración las consecuencias que podría llevar tu desesperación. En esta ocasión, te quiero compartir el caso de una mujer de Chicago que puso en riesgo su vida solo para abordar un tren.

En un video compartido por Univision Chicago, se observa a una mujer, con su maleta en mano, corriendo por las diversas vías ferroviarias situadas en Hinsdale, al oeste del centro de Chicago. Si bien esto fue un simple riesgo, ya que no tomó en consideración que podría pasar otro tren, su acto siguiente generó total sorpresa.

La mujer no deseaba perder este tren. Eso le obligó a pasar por debajo de los vagones para abordarlo. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Con el propósito de abordar el tren que aún se mantenía estacionado, la mujer, quien no ha sido identificada, se atrevió a pasar por debajo de los vagones como si se tratase de algo rutinario.

Lo curioso de este caso es que, según autoridades policiales locales, las señales de seguridad estaban activas; es decir, ninguna persona podría trasladarse por las vías, ya que los trenes estaban cumpliendo su trayecto, pero esto poco le importó a la protagonista de este caso.

“Nunca vale la pena arriesgar tu vida por alcanzar un tren. Nadie más debe hacer este, nunca”, expresó la dependencia policial ante el hecho.

Consejos para aplicar en cruces ferroviarios

Es importante que cruces lugares señalizados y marcados

Debes cumplir con todas las señales, luces y barreras para evitar una tragedia.

Debes mirar ambos lados y escuchar ante de cruzar, ya que los trenes pueden estar más cerca de lo que crees.

Este es un claro ejemplo de que, a veces, es valioso esperar un par de minutos, pues un momento de desesperación ocasionaría un desenlace fatal en tu vida y un profundo dolor a las personas que más quieres. Toma este acto como un aprendizaje.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!