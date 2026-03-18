Un alto funcionario de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) advirtió que Estados Unidos podría verse obligado a cerrar aeropuertos más pequeños si el cierre parcial del gobierno se prolonga. La situación genera preocupación a medida que la falta de financiamiento entra en su segundo mes. El martes 17 de marzo, el administrador adjunto interino de la TSA, Adam Stahl, participó en el programa Fox & Friends, donde explicó los desafíos que enfrenta la agencia para mantener los controles de seguridad en los aeropuertos ante la falta de fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Durante su intervención, Stahl señaló que la TSA ya agotó todos los recursos disponibles de su Oficina Nacional de Despliegue, encargada de movilizar personal adicional en momentos críticos.

“En este punto, estamos completamente al límite”, dijo. “Sinceramente, no hay mucho más que podamos hacer. A medida que pasen las semanas, si esto continúa, no es una exageración decir que podríamos tener que cerrar aeropuertos literalmente, especialmente los más pequeños, si aumentan las ausencias... Muchos de esos oficiales no pueden permitirse ir a trabajar”.

La falta de financiamiento federal dejó a miles de agentes de seguridad trabajando sin salario, lo que genera largas filas en los controles de la TSA. (Foto referencial: SAUL LOEB / AFP)

El cierre parcial del gobierno federal comenzó el 13 de febrero, luego de que el Congreso no aprobara el presupuesto para el DHS. Como resultado, cerca de 50,000 agentes de la TSA han seguido trabajando sin recibir su salario completo, según el New York Times.

Aunque obtuvieron un pago parcial a finales de febrero, muchos no recibieron su cheque completo a mediados de marzo.

Esta es la tercera vez en seis meses que los trabajadores de la TSA enfrentan una situación similar, lo que solamente incrementa el desgaste y la presión dentro de la agencia.

Autoridades y aerolíneas piden al Congreso una solución urgente para evitar un mayor impacto en los viajes. (Foto: AFP)

Las consecuencias ya se reflejan en la falta de personal. El DHS reveló que más de 300 agentes abandonaron sus puestos durante el cierre, mientras que la tasa de ausencias alcanzó niveles récord a nivel nacional afectando el funcionamiento de varios aeropuertos.

En aeropuertos importantes como el Hartsfield-Jackson de Atlanta, la escasez de trabajadores provocó largas filas y tiempos de espera de varias horas, lo que encendió las alertas tanto de autoridades como de la industria aérea.

¿A qué se debe el nuevo cierre del gobierno?

El nuevo cierre parcial del gobierno en Estados Unidos se debe, principalmente, a un bloqueo político en el Congreso sobre el presupuesto, en especial el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Demócratas y republicanos no lograron ponerse de acuerdo, lo que impide aprobar la ley necesaria para mantener operativas todas las agencias federales, señala Univision.

Según Telemundo, el punto más conflictivo es la política migratoria. Legisladores demócratas exigen cambios en las acciones de agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza, incluyendo más controles y límites en su actuación. Por su parte, los republicanos rechazan estas condiciones, lo que ha generado un estancamiento que mantiene sin fondos a parte del gobierno.

En términos generales, un “shutdown” ocurre cuando no se aprueba el presupuesto a tiempo, lo que obliga a suspender servicios no esenciales y deja a muchos empleados trabajando sin salario.

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