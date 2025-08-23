Con el paso de los días, se siguen conociendo casos de inmigrantes que han sido arrestados violentamente por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . En un caso reciente en Connecticut, una hija quedó conmocionada al visualizar cómo su padre fue interceptado, tal como si se tratase de un criminal.

El incidente ocurrió el pasado 15 de agosto. En un video difundido por Univision Nueva York, se observa a las autoridades migratorias intentando sacar a Leonel Chávez, un ciudadano mexicano, de su propio auto.

Durante este forcejeo, el hombre intentó obtener respuestas sobre por qué estas autoridades le exigían que abandonara su coche, pero no lo consiguió. Leonel no fue el único que terminó bajo arresto, pues su hermano Ricardo también pasó por la misma situación.

Los agentes de ICE intentaban sacar a Leonel Chávez de su propio auto. (Crédito: Univision Nueva York / YouTube)

En otra grabación, se observa claramente como un agente usa su arma eléctrica para detener al segundo hombre, quien intentaba escapar. Actualmente, ambos hermanos están recluidos en el centro de detención en Massachusetts.

Estos videos, que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, causó gran conmoción entre sus familiares. Por esa razón, Leonela Chávez, hija de Leonel, decidió mostrar su postura ante los hechos.

“Me siento decepcionada de mi país”

Leonela cuenta que, al observar los videos de la detención de su padre, sintió una gran molestia y está profundamente decepcionada de Estados Unidos, país del que es ciudadana. Ella considera que estas nuevas políticas migratorias están siendo muy drásticas.

“Muy decepcionada de mi país. Estamos tratando a las personas como si no valieran nada. La camioneta de mi papá estaba justo en medio de la calle con las ventanas rotas y vidrios en el suelo”, declaró.

Leonela Chávez teme que su padre sea deportado. Lo considero un hombre de bien. (Crédito: Univision Nueva York / YouTube)

La joven de 21 años recuerda que su padre realizó una llamada para informar sobre su detención. Fue así que su familia acudió rápidamente al lugar de los hechos, pero ya no lo encontraron.

Ante la situación, Leonela teme que su padre sea deportado, pues eso significaría que abandone todo lo que ha logrado en el país estadounidense. Es más, lo considera como un hombre de bien y dedicado a su familia.

Leonel Chávez llegó a Estados Unidos siendo un adolescente. Formó una familia y logró establecerse en este país. (Crédito: Univision Nueva York / YouTube)

Llevaban años viviendo en Estados Unidos

Leonel Chávez llegó a este país siendo un adolescente a fin de cumplir el “sueño americano”. Fue así que logró comprometerse y tener tres hijos, que cuenta con la nacionalidad estadounidense. Sin embargo, no lograron regularizar su estatus migratorio .

