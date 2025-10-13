Dado que Estados Unidos es un país de gran tamaño, hay bastantes lugares para visitar y conocer. Si bien está la opción de ir por carretera, cuando se trata de rutas muy largas, las personas normalmente prefieren viajar en un avión porque así llegan más rápido y se evitan el malestar de pasar tanto tiempo sentadas. El desafío, en este caso, es conseguir vuelos económicos al interior de EE.UU. Si te interesa aprender cómo hacerlo, revisa los tips que aparecen aquí.

De acuerdo a Semana, hay alrededor de 83 aerolíneas reguladas en Estados Unidos, de las cuales 18 son importantes y destacadas. Te menciono esto para que sepas que tienes distintas opciones para poder llegar a tu destino. El tema aquí es que estés al tanto de las alternativas que existen para que elijas la que mejor se adapte a tu bolsillo.

Pero independientemente de la aerolínea (que influye y mucho) también están otros puntos que debes tener en cuenta. Todos ellos te los mencionaré a continuación, así que toma nota. La información es importante.

El mes para viajar

Es un hecho que los precios de los vuelos cambian de acuerdo a la temporada. Entonces, hay que saber que hay meses donde será más económico viajar. Por ejemplo, en enero y febrero es más barato viajar al interior de Estados Unidos. Esto a raíz de que el invierno no permite el normal desarrollo de varias actividades.

Otras opciones buenas son los meses de septiembre y agosto, especialmente a mediados de este último. Lo digo porque en USA las vacaciones de verano llegan a su fin y, definitivamente, un boleto de avión no costará igual en ese entonces que en los primeros meses calurosos o en la temporada navideña de diciembre.

Días y horarios de compra

Es importante que sepas que los martes y miércoles son los días con menor demanda. Por ende, comprar pasajes en esos días te costará menos que los domingos o viernes, días de apertura y cierre del fin de semana. Con respecto a los horarios, te comento que los vuelos nocturnos y en la madrugada suelen costar menos.

Elegir el aeropuerto correcto

Semana también indicó que Estados Unidos “ostenta más de 15.000 aeropuertos alrededor de sus 50 estados, lo que brinda múltiples oportunidades para escoger la plataforma aérea”. Entonces, queda en ti identificar el aeropuerto que te permita bajar costos en el itinerario de viaje.

