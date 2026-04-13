ST. PAUL, Minnesota.- Un condado de Minnesota investiga la detención de un hombre hmong-estadounidense realizada por agentes federales en el estado, y que fue captada en video, como un posible caso de secuestro, allanamiento y detención ilegal, anunciaron las autoridades el lunes.

El fiscal del condado Ramsey, John Choi, y el jefe policial Bob Fletcher anunciaron en una conferencia de prensa que buscarán obtener del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la información que necesitan para su investigación sobre la detención de ChongLy “Scott” Thao, de 56 años, el 18 de enero. El condado Ramsey incluye la capital estatal, St. Paul.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) derribaron a golpes la puerta principal de la casa de Thao en St. Paul a punta de pistola —sin una orden judicial, hasta donde Choi y Fletcher han podido determinar— y luego lo sacaron de la vivienda con sólo su ropa interior y una manta en condiciones de frío extremo.

“Hay muchos hechos que aún no conocemos, pero hay uno que sí sabemos. Y es que el señor Thao es y ha sido un ciudadano estadounidense. No hay disputa sobre eso”, declaró Fletcher. “No hay disputa de que fue sacado de su casa, sacado por la fuerza de su hogar y llevado en un vehículo de un lado a otro” .

Fletcher continuó: “¿Es eso una buena labor policial, sacar a un ciudadano estadounidense de su casa y llevarlo dando vueltas sin rumbo, tratando de determinar qué decirle?”

Hasta ahora, el DHS, que supervisa al ICE, se ha negado a cooperar con el condado Ramsey, o con otras pesquisas estatales y locales sobre la muerte a manos de agentes federales de dos estadounidenses en Minneapolis durante la redada migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

De momento, representantes de ICE y del DHS no han respondido a los mensajes en busca de comentarios sobre el anuncio del condado Ramsey.

Choi indicó que están tratando de determinar si se cometieron delitos que podrían procesar bajo la ley estatal o federal. También dijo que la policía de St. Paul estaba investigando otro caso relacionado con la redada migratoria por posibles violaciones, pero se negó a proporcionar detalles.

“No hay aquí ningún tipo de agenda predeterminada más que buscar la verdad e investigar los hechos”, dijo.

Los agentes finalmente se dieron cuenta de que Thao era un ciudadano estadounidense desde hace mucho tiempo y sin antecedentes penales, relató Thao en una entrevista con The Associated Press en enero. Lo devolvieron a su casa luego de un par de horas.

Posteriormente, Seguridad Nacional sostuvo que los agentes del ICE estaban buscando a dos delincuentes sexuales. Pero Thao dijo a la AP que nunca había visto antes a los dos hombres y que no vivían con él. Posteriormente, el Departamento de Correccionales de Minnesota sostuvo que uno de los dos hombres buscados aún estaba en prisión.

Videos captaron la escena, que incluyó a personas soplando silbatos y tocando bocinas, y a vecinos gritando a más de una docena de agentes armados para que dejaran en paz a la familia de Thao.

Thao se negó a comentar sobre el anuncio del lunes.

El director de la división de juicios en la fiscalía del condado, Hao Nguyen, dijo que escribieron al DHS, al ICE y a fiscales federales locales el 20 de marzo, describiendo las pruebas que están buscando.

“Sabemos que hay reportes, simplemente no hay manera de que no los haya”, dijo Nguyen. “También queremos saber quién estaba trabajando ese día, quién estaba trabajando ese mes. ¿A dónde reportaron? ¿A quién reportaron? También queremos entender qué grabaciones podrían existir en términos de grabaciones digitales, entrevistas a testigos, grabaciones de video”.

Establecieron como fecha límite el 30 de abril, después de la cual podrían demandar o convocar a un jurado investigador, añadió Choi.

El estado y el principal fiscal del condado Hennepin, que incluye Minneapolis, demandaron al gobierno de Trump el mes pasado para obtener acceso a pruebas que, afirman, necesitan para investigar de manera independiente tres tiroteos cometidos por agentes federales en Minneapolis, incluyendo donde murieron Renee Good y Alex Pretti.

La demanda acusa al gobierno federal de incumplir su promesa de cooperar con las investigaciones estatales tras el despliegue de alrededor de 3.000 agentes en Minnesota.

Choi instó a quienes tengan pruebas sobre el caso de Thao u otras posibles violaciones a que se presenten. Minnesota y el condado Hennepin han hecho llamados similares.

El gobierno de Trump ha sugerido que las autoridades de Minnesota no tienen jurisdicción para investigar esos casos. Pero Fletcher dijo que cree que sí la tienen.

“No existe tal cosa como inmunidad absoluta para los agentes federales”, sostuvo el jefe policial. “Hay inmunidad calificada para todas las fuerzas del orden en muchas capacidades diferentes. Pero al apoderarse de una persona en su casa que es un ciudadano estadounidense, no son inmunes a eso”.