Mientras la política migratoria de la administración de Donald Trump se mantiene estricta, es probable que el número de extranjeros indocumentados detenidos siga aumentando. Ante este escenario, si un migrante es arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), existe una aplicación con la que puede alertar de inmediato sobre su paradero y pedir ayuda, lo que facilita que familiares, abogados o defensores sepan dónde se encuentra y actúen con rapidez. En esta nota te contamos con más detalle qué es MiSignal y cómo funciona durante una detención o redada.

MiSignal se convierte en el ‘botón de pánico’ para inmigrantes en las redadas (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ ES MISIGNAL?

MiSignal es una aplicación creada para que inmigrantes puedan enviar una alerta de emergencia automática cuando son detenidas por autoridades migratorias o policiales. En lugar de quedar incomunicadas durante horas o días después de un arresto, la herramienta les permite avisar de inmediato a su red de apoyo sobre lo que está ocurriendo, explicó su creador, el emprendedor venezolano César Jaimes.

Uno de los principales problemas en las redadas es que, apenas una persona es detenida, las autoridades suelen confiscar su teléfono, lo que le impide comunicarse con su familia o con un abogado.

MiSignal nace justamente para cubrir ese vacío: antes de cualquier emergencia, el usuario configura la app y, si llega a ser arrestado, basta con activar la función de alerta para que sus contactos reciban información clave sobre su situación y ubicación, publica N+ Univision.

Averigua qué hace MiSignal por ti si eres inmigrante y te quitan el celular en una detención (Foto: AFP)

¿CÓMO FUNCIONA MISIGNAL CUANDO TE DETIENEN?

Antes que nada, el inmigrante debe registrarse en la app para que se active ante cualquier emergencia. Para ello necesita brindar lo siguiente:

Números de familiares o personas de confianza.

Datos de contacto de un abogado de inmigración (si ya cuenta con uno).

Copias o referencias de documentos importantes.

Información personal básica.

Si en una redada, un inmigrante es detenido, pero ya se registró en MiSignal, solamente debe presionar el botón de emergencia. Esto es suficiente para que la aplicación envíe automáticamente su ubicación, una alerta de posible detención e información para que sus familiares o abogados puedan actuar.

Vale precisar que la app solo envía la ubicación el momento de la emergencia; es decir, no rastrea dónde ha sido trasladado el detenido luego que le quitan su celular. Por eso la importancia de actuar rápido.

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