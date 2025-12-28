Con el propósito de regularizar el tránsito migratorio en Estados Unidos, las respectivas autoridades han implementado el uso de controles biométricos al momento de ingresar o regresar a este país . Entre ellas, resalta la herramienta de reconocimiento facial. ¿Cómo funciona? A continuación, te brindaré una explicación más detallada.

Esta nueva regla se ejecutó desde el 26 de diciembre en los aeropuertos, las fronteras terrestres y puertos marítimos del territorio estadounidense. Además del reconocimiento facial, las autoridades podrán tomar huellas digitales, escanear el iris y grabar la voz de la persona.

Si bien la medida pretende localizar con mayor facilidad a aquellos extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria para residir en este país, ciertas comunidades se han mostrado en contra de la iniciativa, fundamentando que se está evadiendo la privacidad.

Estos nuevos controles se aplicarán en aeropuertos, fronteras terrestres y puertos marítimos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Como funcionará el reconocimiento facial al ingresar o salir de EE.UU.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), aquella persona extranjera que viaje hacia o desde EE.UU. tendrá que colocarse frente a una cámara. En esa posición, el dispositivo analizará sus rasgos faciales y realizará una comparación con la fotografía que presenta en su pasaporte u otro documento de viaje.

Cuando se confirma la identidad, el sistema arrojará una información indicando si el viajero está apto para continuar con su trayecto o tendrá que someterse a una revisión adicional.

Este proceso permitirá al sistema si el rostro del viajero es idéntico a la fotografía de cualquier documento de viaje que posee. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Los ciudadanos estadounidenses también deberán someterse a estos controles biométricos?

De acuerdo a la información compartida por Noticias Telemundo , los ciudadanos de origen estadounidense están exentos de pasar estos controles, incluyendo el reconocimiento facial. La participación en estos procesos será estrictamente voluntaria.

En caso el originario de EE.UU. acepte pasar el reconocimiento facial, la CBP señaló que su fotografía será eliminada en un plazo de 12 horas; caso contrario a los viajeros extranjeros, cuyas imágenes podrían conservarse hasta por 75 años en los datos de las autoridades migratorias.

