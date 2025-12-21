Si resides en Estados Unidos y tienes distintas planificaciones en estos días para celebrar la Navidad, una potente tormenta invernal podría arruinarlas considerablemente. La llegada de nevadas intensas y fuertes vientos causará estragos en distintas regiones de este país. A continuación, te revelaré qué zonas serán afectadas para que tomes las precauciones necesarias.

De acuerdo con reportes de Noticias Telemundo, una movilización de emergencia se ha activado, ya que cerca de 72 millones de residentes permanecen bajo alerta meteorológica. Esto ha incentivado a que las autoridades insten a la población en tomar precauciones ante este inminente riesgo.

El área de impacto principal se extiende desde los estados de las Grandes Llanuras hasta el noreste del país. Se prevé que el fenómeno se manifieste con una intensidad peligrosa, registrando ráfagas de viento que alcanzarían los 160 km/h.

Las áreas que conforman las Grandes Llanuras y el noreste de EE.UU. presenciarían vientos que superen los 160 km/h. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Esta posible velocidad de ventiscas incrementa la probabilidad de que se originen daños materiales y existan cortes de energía en las próximos días.

El sistema también azotará los estados de Montana y Colorado, provocando peligrosas capas de nieve y una visibilidad casi nula en las carreteras. La situación ocasiona que la conducción sea extremadamente riesgosa.

Respecto al sector aéreo, más de 2,000 vuelos han sido cancelados o retrasados, afectando principalmente a los aeropuertos en Georgia y Colorado. Por lo tanto, los planes de miles de viajeros que buscan reunirse con sus familias para Navidad quedarán nulos.

Al mismo tiempo, la emergencia se agrava con seis millones de personas bajo alerta máxima por posibles inundaciones en otras zonas del país.

Ante las condiciones climáticas, se han cancelado o retrasado más de 2,000 vuelos. (Crédito: Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP) / MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO

Recomendaciones a seguir ante presencia de nieve y ventiscas fuertes

Ante estas condiciones climáticas, es necesario que te quedes en tu hogar y evites cualquier tipo de traslado. No obstante, si necesitas realizar viajes, hazlo con mucha protección, planificación y en tiempos mínimos.

Te recomiendo que te vistas en capas; es decir, con gorro, bufanda, guantes y botas impermeables. En caso camines sobre nieve, realízalo con mucha precaución. Ahora, si necesitas conducir por carretera, hazlo a velocidad baja y lleva contigo un kit de invierno.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!