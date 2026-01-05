Los residentes de Estados Unidos deben mantenerse alerta ante los últimos pronósticos emitidos por los expertos meteorológicos: el país registrará su primera tormenta transnacional del 2026, capaz de transformar el panorama climático en gran parte del territorio. Este fenómeno traerá consigo una mezcla peligrosa de condiciones extremas. Si estás interesado en conocer el momento exacto que las lluvias , la nieve y el frío impactarán su región, te invito a conocer los detalles en los siguientes párrafos.

Según lo explicado por el Centro de Pronóstico de FOX , la tormenta se está desplazando desde el Oeste y traerá consigo un mal tiempo en la mayor parte del territorio estadounidense hacia el final de la presente semana.

La primera región que será afectada por este evento meteorológico es el Suroeste. La razón se debe a una zona baja de presión que, tras permanecer estática en el Pacífico, será impulsada por la corriente en chorro hacia las Montañas Rocosas.

Esto ocasionaría que los estados de Nuevo México, Colorado, Texas, Oklahoma y Kansas registren hasta 1 pulgada de lluvia este jueves 8 de enero. Además, se espera la caída de nieve en estas zonas y en ciertas áreas del norte del país.

Estas condiciones climáticas ocasionarían complicaciones para los conductores, ya que están expuestos a sufrir accidentes. (Crédito: EFE)

También existirá una amenaza de inundación en EE.UU.

Conforme este sistema de tormenta se traslade hacia el este del país, una intensa lluvia se hará presente en gran parte del Medio Oeste desde el jueves en horas de la tarde. Esta condición climática dará origen a una amenaza de inundación en partes de Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky y Tennessee.

Para el viernes 9 de enero, el panorama meteorológico en la región mencionada se mantendrá en alerta, ya que las tormentas serán capaces de generar fuertes ráfagas de viento, granizo y probablemente tornados.

El granizo también se haría presente en el Medio Oeste para el viernes 9 de enero. (Crédito: AFP)

También los estados situados al Noreste del país, tales como Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Maine, entre otros, registrarían fuertes lluvias desde el próximo viernes hasta el sábado 10 de enero.

A pesar de las condiciones climáticas adversas previstas para estos días, el tiempo mejorará durante las últimas horas del domingo 11 de enero, dando paso a un inicio de semana seco en las zonas afectadas.

