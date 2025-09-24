Si pensabas que conseguir una visa para Estados Unidos se trata de un proceso tedioso, ahora será más complicado. Te comentaré que el actual mandatario Donald Trump presentó hoy su política de inmigración ‘tarjeta dorada’. ¿En qué consiste? Si quieres saber información al respecto, es importantes que centres tu atención en esta nota.

Este nuevo programa tiene un propósito: brindarle la posibilidad al inmigrante de que acelere su proceso de solicitud de visa . Pensarás que es una nueva iniciativa por parte del mandatario, pero lo desalentador es que tiene un costo excesivo.

Según el portal CNN, si un extranjero desea conseguir su visa en menos de tiempo, deberá abonar US$1 millón. En caso de empresas que deseen patrocinar a un trabajador extranjero que deseen traer a este país, tendrán que realizar un pago de US$2 millones.

Muchos inmigrantes anhelan que su solicitud de visa sea tramitada en tiempo récord. (Imagen generada con IA, Roboneo.com).

El propósito de esta tarjeta es reorganizar un sector importante del sistema de inmigración de este país. Se pretende que ingresen extranjeros con altos ingresos, así lo expresó Howard Lutnick, secretario de Comercio.

Es más, este funcionario expresó que está en contra del proceso tradicional para obtener la tarjeta de residencia permanente, pues considera que solo beneficia a aquellos inmigrantes de “cuartil inferior”.

Ahora, el portal Visum Usa también informó que existe la ‘tarjeta platino’ cuyo costo es de US$5 millones. Entre lo novedoso, permite al inmigrante que tenga una estadía de hasta 270 días por año, sin tener que pagar impuestos sobre los ingresos que obtiene fuera del país.

"Van a gastar mucho dinero para entrar", fue la declaración de Donald Trump. (Foto de EFE/EPA/FRANCIS CHUNG) / FRANCIS CHUNG / POOL

¿Cuáles son las ventajas de la “tarjerta dorada”?

Según lo planteado por Visum Usa, estas son algunas ventajas que obtendrían los extranjeros con buenos ingresos económicos:

Derecho de residencia ilimitado en Estados Unidos, similar a una Green Card .

. Un posible camino a la ciudadanía estadounidense.

Residencia legal sin necesidad de invertir en negocios o proyectos específicos.

Proceso más rápido y directo hacia la residencia.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!