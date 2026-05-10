El más reciente pronóstico de largo plazo del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (ECMWF) muestra un 100% de probabilidad de que se forme un super El Niño, un fenómeno climático que podría reducir la actividad de huracanes y provocar una temporada más lluviosa durante otoño e invierno en el sur de Estados Unidos.

El modelo climático publicado en mayo aumentó significativamente las probabilidades de que este evento alcance una intensidad histórica hacia noviembre. En marzo, los datos solo proyectaban condiciones hasta septiembre y mostraban apenas un 55% de probabilidad de alcanzar el umbral de super El Niño.

Según el Centro de Pronósticos de FOX, que un evento de esta magnitud esté siendo anticipado con tanta anticipación sugiere que podría convertirse en un fenómeno climático histórico que será recordado durante años.

Meteorólogos advierten que este fenómeno podría alterar significativamente la temporada de huracanes, reduciendo la actividad en el Atlántico y aumentando tormentas en el Pacífico oriental. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Por lo general, un El Niño fuerte tiende a disminuir la actividad ciclónica en el Atlántico y aumentar la formación de tormentas en el Pacífico oriental; sin embargo, el ECMWF todavía no refleja una reducción drástica en el número de huracanes previstos para esta temporada, lo que sugiere que sus efectos más intensos podrían sentirse más adelante.

El pronóstico actual prevé 13 tormentas con nombre y 6 huracanes para la temporada, cifras ligeramente por debajo del promedio histórico de 14 tormentas y 7 huracanes. Cerca del territorio continental de Estados Unidos, el modelo muestra actividad cercana a lo normal y lluvias por encima del promedio en el norte del Golfo de México.

Se prevén lluvias por encima del promedio en el sur de Estados Unidos durante otoño e invierno (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Además, las proyecciones indican que las temperaturas del océano Atlántico permanecerán por encima de lo normal durante gran parte de la temporada. Aun así, se espera una actividad tropical por debajo del promedio en gran parte de la principal región de desarrollo del Atlántico.

La temporada de huracanes en el Pacífico oriental comienza el 15 de mayo, mientras que la del Atlántico inicia el 1 de junio. Con la extensión del pronóstico, los modelos también anticipan lluvias superiores al promedio en el sur del país, algo que podría beneficiar especialmente al sureste de Estados Unidos, una región afectada actualmente por condiciones de sequía.

Un “super El Niño” amenaza con alterar el clima de EE. UU. en los próximos meses

Un super El Niño podría cambiar de forma importante el clima en Estados Unidos durante los próximos meses. Generalmente, este fenómeno desplaza la corriente en chorro hacia el sur, lo que suele provocar más lluvias y tormentas en estados del sur, incluyendo zonas como Texas, California y la costa del Golfo de México, lo que podría ayudar a aliviar la sequía en algunas regiones, aunque también aumenta el riesgo de inundaciones y tormentas intensas.

Según National Geographic, un evento fuerte de El Niño normalmente reduce la actividad de huracanes en el Atlántico al generar mayor cizalladura del viento, una condición que dificulta la formación de ciclones tropicales; no obstante, también suele incrementar la actividad en el Pacífico oriental, por lo que podrían desarrollarse más tormentas frente a las costas occidentales y México.

Durante otoño e invierno, el patrón también podría traer temperaturas más templadas en partes del norte de EE. UU. y condiciones más húmedas en el sur y sureste del país.

Según el Washington Post, meteorólogos consideran que esto sería especialmente beneficioso para áreas afectadas por sequía prolongada, aunque un super El Niño también puede intensificar eventos extremos y volver el clima más impredecible.

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