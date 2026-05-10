El calor extremo continúa afectando a millones de personas en la costa oeste de Estados Unidos durante este 2026. El invierno fue uno de los más cálidos jamás registrados en más de 50 ciudades, mientras que en marzo una histórica ola de calor rompió récords de temperatura en gran parte de la región.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), marzo fue el mes más cálido registrado en la historia reciente de los 48 estados continentales del país. Además, más de 1,200 localidades tuvieron uno de sus 10 meses de marzo más calurosos y cerca de 400 marcaron su marzo más cálido de todos los tiempos.

Aunque durante la última semana las temperaturas se habían mantenido más cercanas a lo habitual, el calor récord regresó al oeste y alcanzará su punto máximo a inicios de esta semana, según FOX Forecast Center.

Marzo ya fue confirmado como el más cálido registrado en los 48 estados continentales, según NOAA.(Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

En algunas zonas, las temperaturas están entre 15 y 30 grados por encima del promedio estacional.

Las advertencias por calor extremo siguen activas en partes de Phoenix y Palm Springs, donde se esperan temperaturas de tres dígitos. También hay alertas vigentes hasta el martes en sectores del sur de California, además de avisos por calor en el Valle Central, incluyendo ciudades como Fresno y Bakersfield.

Para el lunes, un sistema de alta presión se posicionará sobre la región, generando condiciones secas, soleadas y un aumento adicional de las temperaturas. Bajo este patrón, más de 60 récords diarios de calor podrían romperse en 10 estados, desde California hasta Nebraska, antes de mediados de semana.

Meteorólogos prevén que el calor extremo se mantenga hasta mediados de semana antes de desplazarse hacia las Grandes Llanuras. (Foto por SUZANNE CORDEIRO / AFP) / SUZANNE CORDEIRO

Actualmente, ciudades como Las Vegas y Salt Lake City atraviesan su inicio de año más cálido registrado, con temperaturas de hasta 5 grados por encima del promedio.

Según el Centro de Pronósticos de FOX, Las Vegas normalmente registra máximas de mediados de los 80 °F en mayo, pero ya está alcanzando temperaturas superiores a los 100 °F.

Sin embargo, el núcleo del calor comenzará a desplazarse hacia las Grandes Llanuras a finales del próximo fin de semana, de acuerdo con el Climate Prediction Center.

Mientras tanto, se espera que las condiciones extremas en el oeste finalmente comiencen a moderarse en los próximos días.

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