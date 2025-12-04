Recientemente, un término climático ha generado alerta entre los ciudadanos que residen en más de 30 localidades de Estados Unidos: se aproxima la tormenta Clipper de Alberta durante este fin de semana . ¿Realmente de qué trata y por qué está generando preocupación en decenas de localidades del territorio americano?

Según una información del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se trata de un área baja presión que se desplaza, con velocidad rápida, desde la provincia canadiense de Alberta (suroeste de Canadá) hacia el sureste del país americano, a través de las llanuras, el Medio Oeste, el Noreste y la región de los Grandes Lagos.

Este evento climático trae consigo nieve, vientos fuertes y bajas temperaturas durante los meses de invierno en Estados Unidos. Una de las primeras zonas afectadas sería Nueva Inglaterra durante el presente año.

Albert Clipper ocasionaría que las temperaturas descienda drásticamente en EE.UU. (Foto: AFP)

Por qué genera preocupación en decenas de ciudades de EE.UU.

De acuerdo a The Weather Channel, los vientos que provienen de Alberta alcanzarían una velocidad de hasta 96 km/h, lo que ocasionarían rápidas ventiscas en zonas donde la nieve es más intensa o donde ya existe una capa de nieve.

Por lo tanto, las zonas estadounidenses afectadas experimentarían temperaturas extremadamente bajas, tales como el descenso de 30 grados en tan solo 12 horas. Esto quiere decir que sus residentes sentirían un fuerte frío.

A causa de los fuertes vientos y nieve, se puede registrar distintos retrasos en el transporte aéreo y terrestre. (Foto: AFP)

AccuWeather precisa el Clipper de Alberta produciría nieve entre 2,5 y 7,6 centímetros en ciertas ciudades de Estados Unidos; sin embargo, existe localidades específicas las cuales percibirían mayores cantidad de nieve debido a las condiciones favorables de los Grandes Lagos.

El clima extremo que proviene del Clipper ocasiona interrupciones significativas, ya que causarían retrasos y cancelaciones tanto en el transporte aéreo y terrestres. En el peor de los casos, los vientos fuertes a causa de este evento podría derribar árboles y líneas eléctricas.

