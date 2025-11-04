Aunque el financiamiento extra del programa SNAP haya terminado, no todo está perdido para quienes aún conservan saldo en su tarjeta EBT. De hecho, muchos beneficiarios todavía pueden usar el dinero disponible, siempre que comprendan las reglas y plazos establecidos por el USDA. A continuación, te explicamos de forma clara y práctica qué sucede con ese dinero, cómo evitar que se elimine y qué medidas tomar para seguir aprovechando tus beneficios.

El 1 de noviembre marcó el fin del financiamiento temporal del SNAP en varios estados, una medida que impactó directamente a millones de familias en todo Estados Unidos.

Este corte detuvo los depósitos automáticos que se venían realizando desde hace meses, pero los fondos ya depositados en las tarjetas EBT no desaparecen automáticamente . Según el Departamento de Agricultura (USDA), el dinero existente sigue siendo válido durante un tiempo determinado, siempre y cuando se mantenga activa la tarjeta.

ENTONCES, ¿QUÉ OCURRE CON EL DINERO NO UTILIZADO?

Si todavía tienes saldo en tu tarjeta EBT, puedes estar tranquilo: los fondos permanecen disponibles por nueve meses desde la fecha del depósito original . Esto significa que, incluso si ya no recibes nuevos beneficios, tu dinero sigue ahí —y puedes usarlo— mientras no pasen más de nueve meses sin realizar ninguna compra. Pasado ese plazo, si no usaste la tarjeta, el sistema elimina el saldo automáticamente y ya no se puede recuperar.

Por ejemplo, si tus últimos beneficios se cargaron en octubre o noviembre de 2025, seguirás pudiendo usar esos fondos hasta mediados de 2026. Sin embargo, es importante recordar que cada vez que realizas una compra, el reloj de los nueve meses se reinicia. Es decir, hacer una pequeña compra periódicamente no solo te ayuda a aprovechar tus beneficios, sino que también evita que tu saldo sea eliminado.

PARA NO PERDER TUS FONDOS, HAY ACCIONES SIMPLES PERO EFECTIVAS QUE PUEDES TOMAR

Primero, revisa tu saldo y movimientos en el portal EBT de tu estado o en la app correspondiente. Si notas algún error o tu cuenta parece congelada, comunícate con el número de atención al cliente impreso en tu tarjeta.

También puedes realizar una compra pequeña en un supermercado autorizado —aunque sea de unos pocos dólares— para mantener tu cuenta activa y proteger tus fondos.

¿Y SI EL PROGRAMA SNAP SE INTERRUMPE TEMPORALMENTE?

En algunos estados, el programa SNAP podría experimentar interrupciones temporales o reducciones de fondos, pero eso no afecta el dinero que ya tienes. Los beneficios acreditados antes del corte siguen siendo tuyos mientras no se cumpla el periodo de inactividad.

Además, varios gobiernos estatales están considerando programas complementarios o de emergencia para cubrir las necesidades de los hogares más afectados, así que vale la pena mantenerse informado a través de canales oficiales.

¿QUÉ SE PUEDE COMPRAR CON LOS FONDOS EBT?

Los fondos SNAP solo pueden usarse para productos elegibles, como frutas, verduras, carnes, lácteos, pan, cereales y semillas para cultivar alimentos. No se pueden gastar en comidas preparadas, alcohol, cigarrillos ni productos no alimenticios. Por eso, planificar tus compras te permitirá aprovechar mejor cada dólar y mantener tu saldo dentro del sistema.

En conclusión, el fin del financiamiento adicional del SNAP no significa que tus beneficios desaparezcan de inmediato. Los fondos de tu tarjeta EBT siguen siendo válidos hasta por nueve meses, siempre que la uses al menos una vez dentro de ese periodo.

Mantente atento a los comunicados del USDA y de tu estado, revisa tu saldo regularmente y realiza compras pequeñas para conservar tus fondos. En tiempos de cambio, informarte y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre perder tu saldo o seguir aprovechando la ayuda que te corresponde.

